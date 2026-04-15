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दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी, बिहार में सनसनीखेज वारदात

गया में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. दोस्तों पर ही मर्डर का आरोप लगा है. पढ़ें खबर

Murder In Gaya
गया में हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 15, 2026 at 2:48 PM IST

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गया : बिहार के गया में सनसनीखेज वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है. अपराधियों ने 40 वर्षीय विजय चौधरी को पार्टी के नाम पर घर से बुलाया, फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मामला गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गौरा गांव का है.

पार्टी के बाद हुई हत्या : बताया जा रहा है कि विजय चौधरी को जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए बुलाया गया था. मृतक के परिजनों का कहना है कि आकाश यादव अपने पांच साथियों के साथ विजय चौधरी को गौरा गांव के पास बुलाया था. वहां पार्टी के दौरान कई लोग शराब के नशे में भी थे. पार्टी के दौरान ही किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसने हिंसक रूप ले लिया. विजय को गोली मार कर घायल कर दिया.

अस्पताल ले जाने के दौरान मौत : गोली लगने के बाद विजय गंभीर रूप से घायल हो गया था. हालांकि इस दौरान पार्टी में शामिल कुछ लोग उसे इलाज के लिए पटना ले जाने की भी कोशिश की. पार्टी में शामिल आरोपितों ने एम्बुलेंस भी मंगवाया और उसे पटना ले जाने लगे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. तभी सभी लोगों ने शव एंबुलेंस में छोड़कर फरार हो गए. इस घटना की सूचना एंबुलेंस चालक के द्वारा परिवार के लोगों को दी गई और वह शव को लेकर मृतक के गांव दाराचक गांव पहुंचा था.

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया : सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. मृतक का जहां घर है, वो चंदौती थाना क्षेत्र में पड़ता है. जबकि घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घटी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. दो थाने की पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई में लगी है.

''मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गौरा गांव में गोली मारने की घटना हुई है. इसमें गोली लगने से 40 वर्षीय विजय चौधरी की मौत हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आवेदन के आधार पर आगे की कर्रवाई होगी. पुलिस हर पहलुओं पर जांच करने में जुटी है. कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस पहले उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है. पार्टी में कितने लोग शामिल थे और घटना कैसे हुई, इन सबकी भी जांच की जा रही है.''- सुनील कुमार पांडे, एसडीपीओ, वजीरगंज

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