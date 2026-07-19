ETV Bharat / state

गढ़वा के बड़गड़ में दिनदहाड़े बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

गढ़वा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. बाइक सवार अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी.

Youth shot dead in Garhwa
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वा: जिले के बड़गड़ थाना क्षेत्र के सालो के जंगल में रविवार को अपराधियों ने दिनदहाड़े एक बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस ने मौके से तीन जिंदा कारतूस, दो खोखा और मृतक की मोटरसाइकिल बरामद की है. मृत युवक की पहचान सिमडेगा जिले के दीपक कुजूर (35) के रूप में हुई है और युवक वर्तमान में रमकंडा थाना क्षेत्र के बरवा गांव स्थित अपने ससुराल में रह रहा था.

ललमटिया मोड़ के पास हुई वारदात

जानकारी के अनुसार दीपक अपनी मोटरसाइकिल से बड़गड़ से भंडरिया की ओर जा रहा था. इसी दौरान एक अन्य मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों ने उसका पीछा किया. ललमटिया मोड़ के पास अपराधियों ने उसे रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए.

जानकारी देते रंका एसडीपीओ रोहित रंजन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जांच में जुटी पुलिस

वहीं घटना की सूचना मिलते ही बड़गड़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. गंभीर रूप से घायल दीपक कुजूर को तत्काल इलाज के लिए भंडरिया अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक अपराधी ने पहले दो राउंड हवा में फायरिंग की. उसके बाद दीपक की कनपटी पर गोली मार दी. दोनों अपराधी बिना चेहरा ढके मुख्य सड़क पर वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो गए. प्रारंभिक तौर पर घटना के पीछे पैसे के लेन-देन का विवाद होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

रंका एसडीपीओ ने की पुष्टि

घटना की सूचना पर रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि रविवार सुबह लगभग 10:30 बजे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सड़क किनारे गंभीर अवस्था में पड़ा है. राहगीरों ने गोली चलने की आवाज सुनने की जानकारी दी थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले का अनुसंधान जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

पलामू में खेत जोतने के दौरान विवाद, बुजुर्ग को मारी गोली

जमशेदपुर के मानगो में युवक की गोली मारकर हत्या, प्रेम प्रसंग की आशंका

धनबाद में दिनदहाड़े आटा मिल कर्मी की गोली मारकर हत्या, क्लेक्शन कर लौट रहा था घर

TAGGED:

YOUTH SHOT DEAD IN GARHWA
CRIME IN BADGAR POLICE STATION AREA
MURDER IN GARHWA
गढ़वा में युवक की गोली मारकर हत्या
MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.