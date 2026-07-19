गढ़वा के बड़गड़ में दिनदहाड़े बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
गढ़वा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. बाइक सवार अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी.
Published : July 19, 2026 at 6:40 PM IST
गढ़वा: जिले के बड़गड़ थाना क्षेत्र के सालो के जंगल में रविवार को अपराधियों ने दिनदहाड़े एक बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस ने मौके से तीन जिंदा कारतूस, दो खोखा और मृतक की मोटरसाइकिल बरामद की है. मृत युवक की पहचान सिमडेगा जिले के दीपक कुजूर (35) के रूप में हुई है और युवक वर्तमान में रमकंडा थाना क्षेत्र के बरवा गांव स्थित अपने ससुराल में रह रहा था.
ललमटिया मोड़ के पास हुई वारदात
जानकारी के अनुसार दीपक अपनी मोटरसाइकिल से बड़गड़ से भंडरिया की ओर जा रहा था. इसी दौरान एक अन्य मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों ने उसका पीछा किया. ललमटिया मोड़ के पास अपराधियों ने उसे रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए.
जांच में जुटी पुलिस
वहीं घटना की सूचना मिलते ही बड़गड़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. गंभीर रूप से घायल दीपक कुजूर को तत्काल इलाज के लिए भंडरिया अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक अपराधी ने पहले दो राउंड हवा में फायरिंग की. उसके बाद दीपक की कनपटी पर गोली मार दी. दोनों अपराधी बिना चेहरा ढके मुख्य सड़क पर वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो गए. प्रारंभिक तौर पर घटना के पीछे पैसे के लेन-देन का विवाद होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.
रंका एसडीपीओ ने की पुष्टि
घटना की सूचना पर रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि रविवार सुबह लगभग 10:30 बजे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सड़क किनारे गंभीर अवस्था में पड़ा है. राहगीरों ने गोली चलने की आवाज सुनने की जानकारी दी थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले का अनुसंधान जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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