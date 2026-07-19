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गढ़वा के बड़गड़ में दिनदहाड़े बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

गढ़वा: जिले के बड़गड़ थाना क्षेत्र के सालो के जंगल में रविवार को अपराधियों ने दिनदहाड़े एक बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस ने मौके से तीन जिंदा कारतूस, दो खोखा और मृतक की मोटरसाइकिल बरामद की है. मृत युवक की पहचान सिमडेगा जिले के दीपक कुजूर (35) के रूप में हुई है और युवक वर्तमान में रमकंडा थाना क्षेत्र के बरवा गांव स्थित अपने ससुराल में रह रहा था.

ललमटिया मोड़ के पास हुई वारदात

जानकारी के अनुसार दीपक अपनी मोटरसाइकिल से बड़गड़ से भंडरिया की ओर जा रहा था. इसी दौरान एक अन्य मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों ने उसका पीछा किया. ललमटिया मोड़ के पास अपराधियों ने उसे रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए.

जानकारी देते रंका एसडीपीओ रोहित रंजन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जांच में जुटी पुलिस

वहीं घटना की सूचना मिलते ही बड़गड़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. गंभीर रूप से घायल दीपक कुजूर को तत्काल इलाज के लिए भंडरिया अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की.