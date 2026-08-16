इटावा में 'कटिया' डालने के विवाद ने लिया जानलेवा मोड़, जसवंतनगर में इकलौते बेटे की सरेआम हत्या
31 वर्षीय राहुल यादव की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 11:13 AM IST|
Updated : August 16, 2026 at 11:23 AM IST
इटावा: जसवंतनगर थाना क्षेत्र के पीपरीपुरा गांव में रविवार को पुरानी रंजिश के चलते 31 वर्षीय राहुल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. राहुल अपने परिवार का इकलौता बेटा बताया जा रहा है. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में तनाव का माहौल है.
रास्ते में रोककर मार डाला: राहुल अपने मित्र की जन्मदिन पार्टी से लौटकर घर जा रहा था. इसी दौरान गांव के पास पुलिया पर पहले से घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया. आरोप है कि हमलावरों ने पहले राहुल के साथ मारपीट की और इसके बाद गोली मार दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
परिवार का आरोप: परिजन श्यामवीर के मुताबिक, करीब 15 दिन पहले बिजली की कटिया डालने को लेकर राहुल और उसके परिवार का कुनबे के ही लोगों से विवाद हुआ था. इसी विवाद की रंजिश में रविवार को राहुल को घेरकर वारदात को अंजाम देने का आरोप है. श्यामवीर ने बताया कि घटना के दौरान चार लोग मौजूद थे.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: गोली लगने के बाद परिजन राहुल को आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टर श्याम मोहन यादव ने बताया कि राहुल को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था. शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस को सूचना दे दी गई है. कितनी गोलियां लगी हैं, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी.
जांच में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर आयुषी सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली. सीओ जसवंतनगर ने बताया कि प्राथमिक जांच में राहुल की हत्या उसके ही कुनबे के लोगों द्वारा विवाद के बाद किए जाने की बात सामने आई है. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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