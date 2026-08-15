झंडा फहराने के लिए घर बुलाया.. फिर मार दी सिर में गोली, युवक का शव सड़क पर फेंककर फरार हुआ दोस्त
पटना में स्वतंत्रता दिवस पर युवक को झंडा फहराने के बहाने बुलाकर गोली मार दी. दोस्तों से विवाद, पुलिस जांच जारी. महमूद आलम की रिपोर्ट
Published : August 15, 2026 at 5:23 PM IST
पटना: राजधानी पटना जिले के बाढ़ अनुमंडलीय क्षेत्र अंतर्गत सालिमपुर थाना के शाहपुर गांव में 80वें स्वतंत्रता दिवस के दिन एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव निवासी 25 वर्षीय वीरू यादव को घर से बुलाकर गोली मार दी गई. शव सड़क पर पड़ा मिला.
झंडा फहराने के बहाने बुलाया: परिजनों के अनुसार सोनू कुमार वीरू के घर आया और कहा कि मुखिया झंडा फहराएंगे, चलो. वीरू उसके साथ चला गया. इसके बाद अजीत कुमार और प्रिंस कुमार भी उसके साथ हो लिए. कुछ देर बाद सूचना मिली कि वीरू की हत्या कर दी गई है.
भाई ने बताई हत्या की कहानी: मृतक के बड़े भाई रामधारी यादव ने बताया कि वीरू और सोनू दोनों दोस्त थे. सोनू मुखिया का भांजा है. घर आकर उसने वीरू को झंडा फहराने के लिए बुलाया था. बाद में किसी ग्रामीण ने सूचना दी कि भाई की हत्या हो गई है. मौके पर पहुंचकर देखा तो वीरू को गोली मारकर मार दिया गया था.
"वीरू और सोनू दोनों दोस्त थे. सोनू ने वीरू को आकर कहा कि मुखिया झंडा फहरायेंगे चलो. वारू इसके बाद चला गया. बाद में पता चला कि मेरे भाई की हत्या कर दी है. वहां जाकर देखा तो, वीरू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी." -रामधारी यादव, मृतक के बड़े भाई
पुलिस ने शव को कब्जे में लिया: सूचना मिलते ही सालिमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आगे की जांच शुरू कर दी.
एसएचओ का बयान: सालिमपुर एसएचओ मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी और मृतक दोनों दोस्त थे. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. उसी विवाद में युवक के दोस्त ने उसके चेहरे पर गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपेगी.
"आरोपी और मृतक दोस्त थे. दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद युवक की उसके दोस्त ने चेहरे पर गोली मारकर हत्या कर दी."- मनोज कुमार, एसएचओ, सालिमपुर
हत्या के कारणों की जांच जारी: फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और घटना में शामिल लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है. परिजनों के आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मामले में संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है.
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