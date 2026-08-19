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दो गोली आंख और एक सीने में मारी, दवाई लाने गए शख्स की हत्या से हड़कंप

दरभंगा में युवक की हत्या ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के रतनपुर पंचायत स्थित बरका बाबा चौक के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. उसे तीन गोली मारी गई है. पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है. 25 वर्षीय युवक की हत्या: मृतक की पहचान रतनपुर गांव निवासी संजीव कुमार ठाकुर के बेटे आदित्य माधव भारद्वाज उर्फ सत्यम कुमार के रूप में हुई है. उसकी उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है. परिजनों ने कहा कि वह रात को दवाई लेने के लिए घर से निकले थे. युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat) घर से दवा लेने निकला था आदित्य: मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब छह बजे आदित्य अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक से गांव के चौक पर दवा लेने गए थे. इसके बाद रात करीब आठ बजे उसने अपने पिता से फोन पर बातचीत भी की थी. बातचीत के करीब एक घंटे बाद रात 9 बजे स्थानीय चौकीदार ने परिजनों को सूचना दी कि आदित्य गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है. दो गोली आंख और एक सीने में मारी: परिजन ने बताया कि चौकीदार से मिली सूचना के बाद जब हमलोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है. उनको तीन गोली लगी है. दो गोली दोनों आंखों के पास और एक गोली सीने में लगी है.