दो गोली आंख और एक सीने में मारी, दवाई लाने गए शख्स की हत्या से हड़कंप
दरभंगा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शव रास्ते में पड़ा मिला. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर
Published : August 19, 2026 at 1:31 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा में युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के रतनपुर पंचायत स्थित बरका बाबा चौक के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. उसे तीन गोली मारी गई है. पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है.
25 वर्षीय युवक की हत्या: मृतक की पहचान रतनपुर गांव निवासी संजीव कुमार ठाकुर के बेटे आदित्य माधव भारद्वाज उर्फ सत्यम कुमार के रूप में हुई है. उसकी उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है. परिजनों ने कहा कि वह रात को दवाई लेने के लिए घर से निकले थे.
घर से दवा लेने निकला था आदित्य: मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब छह बजे आदित्य अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक से गांव के चौक पर दवा लेने गए थे. इसके बाद रात करीब आठ बजे उसने अपने पिता से फोन पर बातचीत भी की थी. बातचीत के करीब एक घंटे बाद रात 9 बजे स्थानीय चौकीदार ने परिजनों को सूचना दी कि आदित्य गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है.
दो गोली आंख और एक सीने में मारी: परिजन ने बताया कि चौकीदार से मिली सूचना के बाद जब हमलोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है. उनको तीन गोली लगी है. दो गोली दोनों आंखों के पास और एक गोली सीने में लगी है.
मृतक की एक बेटी भी: मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि आदित्य माधव भारद्वाज शादीशुदा हैं. एक छोटी बेटी भी है. पत्नी अभी दिल्ली अपने रिश्तेदार से मिलने गई थी. शाम में अपने दोस्तों के साथ निकले थे. शायद उनकी बेटी को सर्दी-खांसी थी, उसी के लिए दवाई लेने निकले थे.
"कल शाम में घर से बाहर निकले थे. 9 बजकर 40 मिनट पर मम्मी का फोन आया कि भैया को गोली लगी है. आए तो देखे कि दो गोली आंख के पास और एक गोली सीने के पास लगी थी."- मृतक के चचेरे भाई
छानबीन में जुटी पुलिस: वहीं, पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद बेचन ने बताया कि रात करीब 9 बजे के आसपास सरपंच के द्वारा सूचना मिली थी कि किसी का सिर फूट गया है. जमीन पर गिरा हुआ है. जाकर देखा तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है. कमतौल थाने को फोन किया तो टीम आई और पोस्टमोर्टम के लिए अस्पताल लेकर गई. थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है. जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे.
"गोली लगने से युवक की मौत हुई है. पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच चल रही है. जो भी दोषी पाए जाएंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा."- संजीव कुमार चौधरी, थानाध्यक्ष, कमतौल
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