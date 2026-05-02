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बिहार में प्यार करने की खौफनाक सजा, युवक की गोली मारकर हत्या

दरभंगा : बिहार के दरभंगा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है. मृतक की शिनाख्त मो. अरमान के रूप में की गई है.

दरभंगा में युवक की हत्या : दरअसल, शहर के भीगो नया टोला स्थित बांध किनारे बगीचे के पास से एक युवक का अहले सुबह शव बरामद हुआ है. जब सुबह स्थानीय लोग टहलने निकले तो उनकी नजर लाश पर पड़ी. जिसके बाद यह खबर आग की तरह फैल गई. तुरंत स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना लहेरियासराय था को दी. जिसके बाद थाना सहित एफएसएल की मौके पर पहुंची.

'प्रेम प्रसंग में हुआ मर्डर' : मृतक मो. अरमान अशोक पेपर मील थाना क्षेत्र के सिरनिया गांव का रहने वाला था. घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के मामा मो. परवेज ने बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ हो सकता है. शुक्रवार को अरमान किसी लड़की से मिलने एक होटल गया था. जिसके बाद अरमान के साथ 5-6 लड़कों ने नाका नंबर 6 के पास मारपीट भी की थी.

जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

परिवार वालों से रुपया मंगवाया : बीती रात करीब 8 बजे अरमान से परिजनों की अंतिम बात हुई थी. अरमान ने फोन पर दो हजार रूपया भी मंगवाया था उसके बाद से उसका नंबर बंद था. आज सुबह ही अरमान की गुमशुदगी की रिपोर्ट एपीएम थाना में दर्ज कराई थी.