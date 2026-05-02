बिहार में प्यार करने की खौफनाक सजा, युवक की गोली मारकर हत्या
दरभंगा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. श्मशान घाट के बगीचे में शव मिला. पढ़ें खबर
Published : May 2, 2026 at 1:25 PM IST
दरभंगा : बिहार के दरभंगा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है. मृतक की शिनाख्त मो. अरमान के रूप में की गई है.
दरभंगा में युवक की हत्या : दरअसल, शहर के भीगो नया टोला स्थित बांध किनारे बगीचे के पास से एक युवक का अहले सुबह शव बरामद हुआ है. जब सुबह स्थानीय लोग टहलने निकले तो उनकी नजर लाश पर पड़ी. जिसके बाद यह खबर आग की तरह फैल गई. तुरंत स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना लहेरियासराय था को दी. जिसके बाद थाना सहित एफएसएल की मौके पर पहुंची.
'प्रेम प्रसंग में हुआ मर्डर' : मृतक मो. अरमान अशोक पेपर मील थाना क्षेत्र के सिरनिया गांव का रहने वाला था. घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के मामा मो. परवेज ने बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ हो सकता है. शुक्रवार को अरमान किसी लड़की से मिलने एक होटल गया था. जिसके बाद अरमान के साथ 5-6 लड़कों ने नाका नंबर 6 के पास मारपीट भी की थी.
परिवार वालों से रुपया मंगवाया : बीती रात करीब 8 बजे अरमान से परिजनों की अंतिम बात हुई थी. अरमान ने फोन पर दो हजार रूपया भी मंगवाया था उसके बाद से उसका नंबर बंद था. आज सुबह ही अरमान की गुमशुदगी की रिपोर्ट एपीएम थाना में दर्ज कराई थी.
गोली मारकर ली गई जान : इसी बीच अरमान की लाश भीगो गाछी से बरामद की गई. गोली मारकर उसकी हत्या की गई है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस घटनास्थल पर जांच में जुटी है. वहीं परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं. वहीं परिजन के बयान के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमिका, उसकी बहन और एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
''आज सुबह जानकारी दी गई कि किसी अज्ञात को गोली मारकर फेंक दिया गया है, तो हमलोग वहां पहुंचकर जांच किए. परिजनों को सूचना दी गई. उन लोगों के बयान के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है.''- राजीव कुमार, डीएसपी
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