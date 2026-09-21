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बिहार में युवक की हत्या, सीने के बीचों-बीच मारी गोली

नहर किनारे बैठे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है. रिपोर्ट- आलोक भारती

Youth shot dead
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2026 at 8:54 PM IST

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भोजपुर : बिहार के भोजपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. उदवंतनगर थाना क्षेत्र के नीमा गांव में सोमवार की शाम हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. युवक को बेहद करीब से सीने के बीचों-बीच गोली मारी गई है. गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

भोजपुर में युवक की हत्या

घटना के बाद नीमा गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही उदवंतनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी. मृतक की पहचान उदवंतनगर थाना क्षेत्र के नीमा गांव निवासी शत्रुघ्न कुमार (उम्र- 22 वर्ष, पिता- धनंजय सिंह उर्फ संतोष सिंह) के रूप में हुई है. वह बीए का छात्र था.

घर से 500 मीटर की दूरी पर वारदात

मृतक के दादा कृष्णा सिंह ने बताया कि शत्रुघ्न सोमवार की शाम घर से करीब 500 मीटर दूर बड़ी नहर के समीप बैठा हुआ था. इसी दौरान गांव के ही दो युवक हथियार लेकर वहां पहुंचे. दोनों युवकों की शत्रुघ्न से किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी. शत्रुघ्न ने जब इसका विरोध किया तो एक युवक ने शत्रुघ्न के सीने में गोली मार दी.

विवाद में मारी गई गोली

गोली लगने के बाद शत्रुघ्न गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए. परिजन आनन-फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. परिजनों के मुताबिक आरोपियों के साथ शत्रुघ्न का सोमवार दोपहर में भी विवाद हुआ था, हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ था. इसकी जानकारी स्पष्ट सामने नहीं आई है.

पुलिस घटना के कारणों की जांच करने के साथ ही आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई में जुटी है. इधर युवक की हत्या के बाद उसके घर में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पत्नी और मां के चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया.

''एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. जो भी इस मामले में आरोपी होंगे उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी. आरोपियों को सख्त सजा दिलवायी जाएगी.''- जयंत प्रकाश, थानाध्यक्ष, उदवंतनगर

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