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फलोदी के भीकमकोर में दिनदहाड़े गोली मार युवक की हत्या, सिर और सीने में लगी थी गोली

पुलिस के अनुसार मामला आपसी रंजिश का है. परिजनों ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है.

Young man shot in broad daylight
युवक को दिनदहाड़े मारी गोली (Courtesy - Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 7:52 PM IST

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जोधपुर: फलोदी जिले के लोहावट विधानसभा के मतोड़ा थाना क्षेत्र के भीकमकोर गांव में शनिवार को हुई फायरिंग में घायल युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान मतोड़ा थाना क्षेत्र के नौसर निवासी 26 वर्षीय रावल सिंह पुत्र नरपत सिंह के रूप में हुई. उसे शनिवार दोपहर 3 बजे भीकमकोर बस स्टैंड पर गोली मारी गई थी. गोली उसके सिर और सीने में लगी थी. उपचार के उसे ओसियां लाया गया, जहां से उसे एमडीएम अस्पताल ले जाया गया. रास्ते में उसकी मौत हो गई.

लोहावट डिप्टी एसपी नगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना के बाद अभी तक परिजनों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है. मामला आपसी रंजिश का बताया गया है. पुलिस घटनास्थल सहित आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है. आरोपियों की पहचान कर पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं.

पढ़ें: दुकान पर बैठे युवक पर फायरिंग, सीने में लगी गोली

हेलमेट लगाकर आए थे आरोपी: प्राप्त जानकारी के अनुसार रावल सिंह भीकमकोर बस स्टैंड के पास खड़ा था. तभी एक बाइक पर सवार हमलावर आए. इनसे बचने के लिए वह एक तरफ हुआ था, लेकिन उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ फायर कर दिए. जिसमें से एक गोली उसके सीने में लग गई, जिससे वह वहीं गिर गया. आरोपी हेलमेट लगाकर आए थे. रावल सिंह के गिरते ही आरोपी उसके नजदीक गए और उसके सिर में गोली मार दी. उसके बाद वहां से भाग गए. मौके पर कुल चार फायर होने की बात सामने आई है.

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पहले भी हो चुका है हमला: बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ओसियां थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने रावलसिंह पर जानलेवा हमला किया था. तब रावलसिंह के हाथ–पैर तोड़ दिए गए थे. उस समय एक युवक की मौत हुई थी. तब से रावलसिंह और एक अन्य गुट के बीच लंबे समय से विवाद और बढ़ गया था.

गहलोत उठाए सवालः पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने युवक को गोली मारने के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि 'फलोदी के भीखमकोर में बस स्टैंड पर युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कानून-व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने का प्रमाण है. पिछले 2 साल में मारवाड़ की शांति को अपराधियों की गोलियों की गूंज ने भंग कर दिया है. जोधपुर और फलोदी में सरेराह हत्याएं और फिरौती के लिए फायरिंग अब आम हो चुकी है. गृह विभाग संभाले हुए मुख्यमंत्री जी की भाजपा सरकार की निष्क्रियता के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. भीखमकोर हत्याकांड की मैं कड़ी निंदा करता हूं. पुलिस अविलंब कार्रवाई कर अपराधियों को गिरफ्तार करे एवं भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो यह सुनिश्चित करे'.

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