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फलोदी के भीकमकोर में दिनदहाड़े गोली मार युवक की हत्या, सिर और सीने में लगी थी गोली

युवक को दिनदहाड़े मारी गोली ( Courtesy - Social Media )

जोधपुर: फलोदी जिले के लोहावट विधानसभा के मतोड़ा थाना क्षेत्र के भीकमकोर गांव में शनिवार को हुई फायरिंग में घायल युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान मतोड़ा थाना क्षेत्र के नौसर निवासी 26 वर्षीय रावल सिंह पुत्र नरपत सिंह के रूप में हुई. उसे शनिवार दोपहर 3 बजे भीकमकोर बस स्टैंड पर गोली मारी गई थी. गोली उसके सिर और सीने में लगी थी. उपचार के उसे ओसियां लाया गया, जहां से उसे एमडीएम अस्पताल ले जाया गया. रास्ते में उसकी मौत हो गई. लोहावट डिप्टी एसपी नगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना के बाद अभी तक परिजनों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है. मामला आपसी रंजिश का बताया गया है. पुलिस घटनास्थल सहित आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है. आरोपियों की पहचान कर पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं. पढ़ें: दुकान पर बैठे युवक पर फायरिंग, सीने में लगी गोली हेलमेट लगाकर आए थे आरोपी: प्राप्त जानकारी के अनुसार रावल सिंह भीकमकोर बस स्टैंड के पास खड़ा था. तभी एक बाइक पर सवार हमलावर आए. इनसे बचने के लिए वह एक तरफ हुआ था, लेकिन उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ फायर कर दिए. जिसमें से एक गोली उसके सीने में लग गई, जिससे वह वहीं गिर गया. आरोपी हेलमेट लगाकर आए थे. रावल सिंह के गिरते ही आरोपी उसके नजदीक गए और उसके सिर में गोली मार दी. उसके बाद वहां से भाग गए. मौके पर कुल चार फायर होने की बात सामने आई है.