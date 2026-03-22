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Jodhpur Crime : भीकमकोर फायरिंग की तीन आरोपी गिरफ्तार, राजपूत समाज का धरना समाप्त

जोधपुर: फलोदी जिले के लोहावट विधानसभा के मतोड़ा थाना क्षेत्र के भीकमकोर गांव में शनिवार को हुई फायरिंग में मारे गए युवक रावल सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजपूत समाज का धरना रविवार को समाप्त गया. यह धरना एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी पर चल रहा था. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस प्रकरण में हुई कार्रवाई की जानकारी समाज के लोगों को फोन पर दी. इसके बाद धरना समाप्त हुआ.

चिकित्सा मंत्री ने फोन पर बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चार की तलाश की जा रही है. समाज की मांग पर फलोदी कलेक्टर ने सरकार से परिवार को आर्थिक प्रदेश देने का प्रस्ताव बनाकर भेजा है, साथ ही मृतक के परिवार को संविदा पर नौकरी देने की बात चिकित्सा मंत्री ने कही. जिसके बाद मारवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने धरना समाप्त करने की घोषणा की. साथ ही मामले से जुड़ी पुलिस कार्रवाई की भी जानकारी परिजनों से साझा की.