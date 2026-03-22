ETV Bharat / state

Jodhpur Crime : भीकमकोर फायरिंग की तीन आरोपी गिरफ्तार, राजपूत समाज का धरना समाप्त

रावल सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर जारी धरना समाप्त. फलोदी कलेक्टर ने आर्थिक पैकेज के लिए लिखी चिट्ठी. जानिए पूरा मामला...

Youth Shot Dead in Bhikamkor Phalodi
भीकमकोर गांव में राजपूत समाज का धरना समाप्त (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 22, 2026 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: फलोदी जिले के लोहावट विधानसभा के मतोड़ा थाना क्षेत्र के भीकमकोर गांव में शनिवार को हुई फायरिंग में मारे गए युवक रावल सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजपूत समाज का धरना रविवार को समाप्त गया. यह धरना एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी पर चल रहा था. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस प्रकरण में हुई कार्रवाई की जानकारी समाज के लोगों को फोन पर दी. इसके बाद धरना समाप्त हुआ.

चिकित्सा मंत्री ने फोन पर बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चार की तलाश की जा रही है. समाज की मांग पर फलोदी कलेक्टर ने सरकार से परिवार को आर्थिक प्रदेश देने का प्रस्ताव बनाकर भेजा है, साथ ही मृतक के परिवार को संविदा पर नौकरी देने की बात चिकित्सा मंत्री ने कही. जिसके बाद मारवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने धरना समाप्त करने की घोषणा की. साथ ही मामले से जुड़ी पुलिस कार्रवाई की भी जानकारी परिजनों से साझा की.

धरना समाप्त, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें : फलोदी के भीकमकोर में दिनदहाड़े गोली मार युवक की हत्या, सिर और सीने में लगी थी गोली

पुलिस पहले कार्रवाई कर लेती तो हत्या नहीं होती : राजपूत महासभा के अध्यक्ष खांगटा ने बताया कि ओसियां में पिछले दिनों हमले की घटना हुई, उसमें रावल सिंह के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई. उसके हाथ-पांव तोड़ दिए गए, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को जमानत दिलवा दी. पुलिस उस समय कड़ी कार्रवाई करती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता. खांगटा ने पुलिस से शनिवार को हुई इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन करने वालों को भी आरोपी मान कार्रवाई करने की मांग की.

TAGGED:

YOUTH SHOT DEAD IN BHIKAMKOR
RAJPUT COMMUNITY PROTEST
मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर
रावल सिंह की हत्या
BHIKAMKOR FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.