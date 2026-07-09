बहादुरगढ़ में युवक की हत्या, गोली लगने के बाद जान बचाने के लिए 50 मीटर तक दौड़ा नीरज उर्फ बांडीया
बहादुरगढ़ में देर रात बाइक सवार तीन बदमाशों ने 29 वर्षीय नीरज उर्फ बांडीया की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. गैंगवार की आशंका.
Published : July 9, 2026 at 10:10 AM IST
झज्जर: बहादुरगढ़ के नया गांव बीर बरकताबाद में बुधवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब बाइक सवार तीन बदमाशों ने 29 वर्षीय नीरज उर्फ बांडीया की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. गोलियां लगने के बावजूद नीरज अपनी जान बचाने के लिए करीब 50 मीटर तक दौड़ता रहा, लेकिन आखिरकार सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई.
झज्जर में युवक की गोली मारकर हत्या: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नीरज रात को खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहा था. तभी एक बाइक पर सवार तीन हमलावर वहां पहुंचे और बिना कोई मौका दिए उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. जान बचाने की कोशिश में नीरज भागा, लेकिन कई गोलियां लगने के कारण कुछ ही दूरी पर गिर पड़ा. इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.
बाइक सवार युवकों ने दिया वारदात को अंजाम: परिजन और आसपास के लोग नीरज को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हत्या की सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ के डीसीपी मयंक मिश्रा और डीसीपी क्राइम शुभम सिंह भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर सीसीटीवी को खंगाला.
गैंगवार की आशंका: सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक नीरज उर्फ बांडीया पर पहले से हत्या और शराब तस्करी सहित दो आपराधिक मामले दर्ज थे. वो दिल्ली के एक चर्चित हत्या के मामले में करीब पांच महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था. ऐसे में पुलिस पुरानी रंजिश, गैंगवार और आपराधिक विवाद सहित सभी संभावित एंगल पर गहनता से जांच कर रही है. जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा."
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