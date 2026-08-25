अयोध्या में युवक की गोली मारकर हत्या, आठ हमलावरों ने की फायरिंग, घर पर फेंके बम, गांव में फोर्स तैनात
हमलावरों ने करीब छह-सात राउंड फायरिंग की. हमले में एक महिला भी घायल हुई है. अस्पताल में इलाज चल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 10:17 PM IST
अयोध्या : थाना पूराकलंदर क्षेत्र में जमीनी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. एक पक्ष के लोगों ने कंदैला गांव के राम लगन मौर्य के सिर में गोली मार दी. सात-आठ की संख्या में आए हमलावरों ने करीब छह-सात राउंड फायरिंग की और बम भी फेंके. घटना में एक महिला भी घायल हो गई. घटना के बाद गांव में जातीय तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
जानकारी के अनुसार, राम लगन मौर्या व राज सिंह के परिवार में काफी दिनों से रंजिश चल रही है. मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे दोनों पक्षों में एक बार फिर विवाद हो गया. आरोप है कि राज सिंह व उसके सात-आठ साथियों ने राम लगन मौर्य पक्ष पर फायरिंग कर दी. साथ ही घर पर बम भी फेंके. राम लगन के सिर व शरीर पर तीन गोलियां लगीं, जिससे वह अचेत होकर गिर गए. जबकि उनकी मां को भी छर्रे लगे हैं.
आरोपियों के फरार होने के बाद ग्रामीणों ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने राम लगन को मृत घोषित कर दिया, जबकि मां का इलाज चल रहा है. घटना की सूचना पर एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी, सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी, थाना प्रभारी पूराकलंदर अश्विनी पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे व जांच पड़ताल की.
घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह मृतक के चचेरे भाई सुधाकर मौर्या ने बताया कि राज सिंह अपने छह-सात साथियों के साथ करीब छह-सात राउंड फायरिंग की व बम भी चलाए. घटना घर में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है. विवाद हम बड़े कि तुम बड़े का है. सुधाकर ने कहा, कोई घर पर आकर रोज गाली देगा, तो कितना बर्दाश्त किया जाएगा.
ग्रामीणों ने बताया, जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था. तीन माह पूर्व राम लगन व उसका परिवार जमीन पर छप्पर रखने का प्रयास कर रहा था. इस पर राज सिंह व उसके पिता सूर्यभान सिंह ने विरोध किया तो राम लगन मौर्य के परिवार ने जानलेवा हमला कर दिया था. इसमें तीन लोग घायल हो गए थे. घटना में गंभीर रूप से घायल सूर्यभान की एक माह बाद लखनऊ के निजी अस्पताल में मौत हो गई थी.
बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस ने कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की थी. इसके बाद से राज सिंह अपने पिता की मौत का बदला लेने के फिराक में था. स्थानीय लोग इस जातीय संघर्ष का परिणाम भी मान रहे हैं. मामले में सीओ आशुतोष तिवारी ने बताया कि गोली लगने से एक की मौत हुई है, दोनों पक्षों में पुराना विवाद है. इसमें कार्रवाई भी की गई थी.
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