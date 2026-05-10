चंदौली में चलती ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या; रेलवे ट्रैक पर मिली लाश
सीओ सकलडीहा कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि हत्या की वारदात सकलडीहा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर और दरियापुर गांव के बीच की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 1:48 PM IST
चंदौली: डीडीयू-ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. चलती ट्रेन में गोली चलने से पैसेंजर्स में खलबली मच गई. वहां चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पुलिस और कई थानों की फोर्स घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची.
सीओ सकलडीहा कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि हत्या की वारदात सकलडीहा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर और दरियापुर गांव के बीच की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन के एक कोच में सफर के दौरान कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो रही थी.
इसी दौरान अचानक गोली चलने की तेज आवाज से पूरा डिब्बा दहल उठा. गोली लगते ही युवक सीट के पास लहूलुहान होकर गिर पड़ा. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने युवक के सिर में बेहद करीब से गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वा
रदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने शव को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया. पुलिस की मानें तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों संदिग्ध युवकों के पास पिट्ठू बैग था और वह काफी देर से ट्रेन में मौजूद थे.
सकलडीहा स्टेशन के पहले ट्रेन की रफ्तार धीमी होते ही दोनों आरोपी कूदकर फरार हो गए. जिसके बाद यात्रियों ने रेलवे कंट्रोल रूम को वारदात की सूचना दी. चलती ट्रेन में हत्या की वारदात घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई.
सीओ जीआरपी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि चलती ट्रेन में हत्या की वारदात की सूचना मिलने के बाद जीआरपी और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है. शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने के साथ ही अपराधियों की तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है.
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