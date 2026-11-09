ETV Bharat / state

सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर में काली पूजा पंडाल के पास चली गोली, युवक की मौत

सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर में काली पूजा पंडाल के पास चली गोली ( ETV Bharat )

सरायकेला-खरसावांः जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 2 स्थित सतबहनी जुलमताड़ में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब काली पूजा पंडाल के समीप आपसी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

मृतक की पहचान सतबहनी निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है। जो साउंड सिस्टम लगाने का काम करता था. वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी विशाल कुमार सिंह अपने एक अन्य साथी के साथ मौके से फरार हो गया. इसकी सूचना मिलते ही आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ले टीएमएच अस्पताल पहुंची जहां चिकित्सकों ने सोनू कुमार को मृत घोषित किया.

काली पूजा पंडाल के पास चली गोली (सरायकेला-खरसावां) (ETV Bharat)

इस मामले की जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि काली पूजा पंडाल के पास सोनू कुमार और आरोपी विशाल कुमार सिंह ने अन्य साथियों के साथ बैठकर शराब का सेवन किया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई. विवाद बढ़ने पर विशाल ने पिस्टल निकालकर सोनू पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

घटनास्थल के पास जमा लोग (सरायकेला-खरसावां) (ETV Bharat)

​पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, जहां से ताश के पत्ते भी बरामद किए गए हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने के साथ-साथ जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में यह वारदात हुई. पुलिस सभी तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटाकर सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है.