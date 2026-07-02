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बिहार में युवक की हत्या, शराब पार्टी के दौरान मारी गोली

शराब पार्टी के दौरान मारी गोली: घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नवीन किसी दोस्त के साथ वहां बैठकर खाना-पीना कर रहा था. उसके साथ एक और व्यक्ति था या कई लोग मौजूद थे, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. हालांकि घटनास्थल से प्लास्टिक का एक टिफिन और कुरकुरे का खाली पैकेट बरामद हुआ है, जिससे खाने-पीने की पुष्टि होती है. मौके पर शराब की बोतल नहीं मिली है. आशंका है कि वारदात के बाद उसे हटा दिया गया.

कौन था मृतक?: घटना फतुहा थाना क्षेत्र फैक्ट्री मोड़ स्थित ट्रेंड्स शोरूम के सामने मस्जिद के खाली प्लॉट की है. वहीं, मृतक की पहचान नया टोला दरियापुर गांव निवासी श्रवण पासवान के पुत्र नवीन पासवान के रूप में हुई है.

पटना: राजधानी पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां बुधवार की देर रात खाने-पीने के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वहीं, घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है.

इलाज के दौरान मौत: पहले खाने-पीने का दौर चला और उसके बाद हमलावर ने बेहद करीब से नवीन के गले में गोली मार दी. गोली गले को पार करते हुए दूसरी तरफ निकल गई. गोली लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायल नवीन को फतुहा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया. बाद में परिजन उसे पारस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

तफ्तीश में जुटी पुलिस: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही फतुहा थाना पुलिस रात में ही घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को जुटाकर हत्या के कारणों और आरोपी की पहचान में लगी हुई है. फतुहा एसडीपीओ अवधेश कुमार ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, कि हत्या किन कारणों से हुई पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

"फतुहा थानांतर्गत नटवा मोड़ के पास एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई. प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त स्थल पर पहुंचकर घायल युवक को ईलाज हेतु अस्पताल भेजा गया. जहां ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई. फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है."- अवधेश कुमार, एसडीपीओ, फतुहा

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