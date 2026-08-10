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अमरोहा में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या, ब्याज के रुपयों के तकादे को लेकर हुआ था विवाद

वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार, वारदात सीसीटीवी में कैद.

अमरोहा में खूनी खेल
अमरोहा में खूनी खेल (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 7:48 AM IST

3 Min Read
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अमरोहा: नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गुलड़िया गांव में रविवार रात उस समय सनसनी फैल गई, जब ब्याज के रुपयों के तकादे को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. गोली मारने की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.


जानकारी के अनुसार, सुधांशु और अरविंद में ब्याज के रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि इसी बात दोनों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर आरोपी अरविंद ने सुधांशु को गोली मार दी. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

अमरोहा में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या (Video Credit; ETV Bharat)



CCTV में कैद हुई वारदात: युवक की हत्या की यह सनसनीखेज वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. फुटेज के आधार पर आरोपी की गतिविधियों और वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.


आरोपी की तलाश में पुलिस टीम गठित: वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अरविंद मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और उसके परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी लखन सिंह यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी लेते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

इलाके में मचा हड़कंप: गांव में युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी.

अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव का कहना है कि हत्या के पीछे रुपयों के लेनदेन से जुड़ा विवाद सामने आया है. हालांकि, घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

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