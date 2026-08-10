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अमरोहा में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या, ब्याज के रुपयों के तकादे को लेकर हुआ था विवाद

अमरोहा: नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गुलड़िया गांव में रविवार रात उस समय सनसनी फैल गई, जब ब्याज के रुपयों के तकादे को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. गोली मारने की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.



जानकारी के अनुसार, सुधांशु और अरविंद में ब्याज के रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि इसी बात दोनों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर आरोपी अरविंद ने सुधांशु को गोली मार दी. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

अमरोहा में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या (Video Credit; ETV Bharat)





CCTV में कैद हुई वारदात: युवक की हत्या की यह सनसनीखेज वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. फुटेज के आधार पर आरोपी की गतिविधियों और वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.



आरोपी की तलाश में पुलिस टीम गठित: वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अरविंद मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और उसके परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है.

