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शामली में युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या; दिल्ली यमुनोत्री हाइवे पर शव रख लगाया जाम

शामली: जिले में अज्ञात हमलावरों ने एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर काम करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए.

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन जैसे ही बॉडी पोस्टमार्टम से वापस पहुंची तो परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मृतक के शव को दिल्ली यमुनोत्री हाइवे पर रखकर जाम लगा दिया.

पूरा मामला जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव खंद्रावली का है. जहां का निवासी आशु शामली में किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्य करता है. शुक्रवार की देर रात जब वह अल्ट्रासाउंड सेंटर से वापस अपने गांव लौट रहा था तो खंद्रावली पुलिस चौकी के निकट अज्ञात हमलावरो ने उसे गोली मार दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए.

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को फोन कर बताया कि आशु एक्सीडेंट हो गया है और उसे शामली अस्पताल में ले जाया जा रहा है. पुलिस ने आशु को शामली सीएचसी पर भर्ती कराया जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उसे पुलिस के द्वारा पंचायत नाम भरकर पोस्टमार्टम पर भेज दिया गया.

आशु के परिजन और पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद उन्हें पता चला कि आशु को गोली मारी गई है तो उसके परिजनों में आक्रोश फैल गया और आशु के शव को जैसे ही पोस्टमार्टम से लेकर वह गांव में पहुंचे तो उन्होंने शव को दिल्ली यमुनोत्री हाइवे पर स्थित चंद्रावली पुलिस से चौकी के सामने रखकर जाम लगा दिया.