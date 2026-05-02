ETV Bharat / state

शामली में युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या; दिल्ली यमुनोत्री हाइवे पर शव रख लगाया जाम

पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की.

युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या
युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 12:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली: जिले में अज्ञात हमलावरों ने एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर काम करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए.

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन जैसे ही बॉडी पोस्टमार्टम से वापस पहुंची तो परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मृतक के शव को दिल्ली यमुनोत्री हाइवे पर रखकर जाम लगा दिया.

पूरा मामला जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव खंद्रावली का है. जहां का निवासी आशु शामली में किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्य करता है. शुक्रवार की देर रात जब वह अल्ट्रासाउंड सेंटर से वापस अपने गांव लौट रहा था तो खंद्रावली पुलिस चौकी के निकट अज्ञात हमलावरो ने उसे गोली मार दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए.

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को फोन कर बताया कि आशु एक्सीडेंट हो गया है और उसे शामली अस्पताल में ले जाया जा रहा है. पुलिस ने आशु को शामली सीएचसी पर भर्ती कराया जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उसे पुलिस के द्वारा पंचायत नाम भरकर पोस्टमार्टम पर भेज दिया गया.

आशु के परिजन और पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद उन्हें पता चला कि आशु को गोली मारी गई है तो उसके परिजनों में आक्रोश फैल गया और आशु के शव को जैसे ही पोस्टमार्टम से लेकर वह गांव में पहुंचे तो उन्होंने शव को दिल्ली यमुनोत्री हाइवे पर स्थित चंद्रावली पुलिस से चौकी के सामने रखकर जाम लगा दिया.

आशु के परिजनों की मांग है कि आशु के हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे कि इस प्रकार की घटना की दोबारा पुर्नवृत्ति ना हो.

मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है और जनपद की है दूसरी तीसरी घटना है. जैसे ही पुलिस को दिल्ली, यमुनोत्री हाइवे जाम करने की सूचना मिली तो पुलिस से भी मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस के आला अधिकारी मौके पर नहीं आते तब तक वह जाम नहीं खोलेंगे.

सीओ कैराना हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा दिल्ली यमुनोत्री हाइवे पर जाम लगाया गया था. जिसे परिजनों को समझा बुझाकर खुलवा दिया गया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: शामली में पीएम श्री स्कूल के फंड में 46 लाख रुपए का घोटाला, डीसी निर्माण की सेवा समाप्त, छह स्कूलों में की गई थी हेराफेरी

यह भी पढ़ें: शामली में CCTV में कैद हुई हैवानियत, युवक ने युवती को बेरहमी से पीटा, जान से मारने की दी धमकी

TAGGED:

MURDERED IN SHAMLI
SHAMLI MURDER
UP MURDER NEWS
CRIME NEWS
YOUTH MURDERED IN SHAMLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.