मातम में बदली त्योहार की खुशियां, दुर्गा पूजा में बहन के घर आए भाई को अपराधियों ने मारी गोली
आरा में दुर्गा पूजा पर अपनी बहने के घर आये युवक की हत्या कर दी गई है. त्योहार में खुशियों में छाया मातम. रिपोर्ट-आलोक कुमार
Published : October 20, 2026 at 8:20 AM IST
आरा: बिहार के आरा शहर के कर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इब्राहिमनगर में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहन के घर आए एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में कोहराम मच गया है.
बहन के यहां आए युवक की हत्या
मृतक की पहचान कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के गुंडी गांव निवासी राजल राय के पुत्र 22 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में हुई है. अभिषेक दुर्गा पूजा के दौरान अपनी छोटी बहन के घर इब्राहिमनगर गया हुआ था. इसी दौरान अपराधियों ने उस पर गोली चला दी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.
जांच में जुटी एफएसएल टीम
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. हत्या के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. अपराधियों ने किस परिस्थिति में वारदात को अंजाम दिया और इसमें कौन-कौन शामिल हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है.
क्या कहते हैं परिजन
परिजनों के मुताबिक, सोमवार की शाम कुछ युवक अभिषेक को अपने साथ घर से बाहर मेला घूमाने ले गए थे. इसके कुछ ही देर बाद अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से उसके सीने में गोली मार दी. वारदात को अंजाम देने के बाद, हमलावर लहूलुहान और तड़पते हुए अभिषेक को उसकी बहन के ससुराल के दरवाजे पर ही फेंक कर फरार हो गए. परिजन जब तक आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाते, तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
क्या कहती है पुलिस?
पुलिस फिलहाल अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए इलाके में छापेमारी कर रही है. आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है. सदर एसडीपीओ-1 सुशील कुमार ने बताया कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. इब्राहिमनगर के सचिन उर्फ छोटे यादव के द्वारा गोली मार दी गई है. घटनास्थल पर एफएसएल टीम बुलाई गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर अपराधियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में है.
"पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य सबूतों की भी जांच की जा रही है. युवक को इब्राहिमनगर के सचिन उर्फ छोटे यादव ने गोली मार दी है. जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."-सुशील कुमार,एसडीपीओ-1
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