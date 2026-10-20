ETV Bharat / state

मातम में बदली त्योहार की खुशियां, दुर्गा पूजा में बहन के घर आए भाई को अपराधियों ने मारी गोली

आरा में युवक की हत्या ( ETV Bharat )

आरा: बिहार के आरा शहर के कर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इब्राहिमनगर में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहन के घर आए एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में कोहराम मच गया है.

बहन के यहां आए युवक की हत्या