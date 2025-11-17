ETV Bharat / state

खेत में काम करते-करते दोस्त की गोली मारकर की हत्या, लॉ स्टूडेंट है आरोपी

उदयपुर में लॉ स्टूडेंट ने अपने बेस्ट फ्रेंड की हत्या कर दी.

दोस्त की गोली मारकर हत्या करने का मामला दर्ज
दोस्त की गोली मारकर हत्या करने का मामला दर्ज (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 17, 2025 at 9:42 AM IST

उदयपुर : जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रविवार को एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई, जहां एक युवक ने अपने घनिष्ठ मित्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. घटना देबारी गांव के पास स्थित खेत में उस समय हुई, जब दोनों पानी की मोटर निकालने के लिए पहुंचे थे. ग्रामीणों ने गोली की आवाज सुनी और मौके पर पहुंचे तो प्रताप सिंह देवड़ा को खून से लथपथ पड़ा देखा. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण के अनुसार, गोली चलाने वाला जिगर जोशी पेशे से लॉ स्टूडेंट है. वहीं, प्रताप सिंह बिस्किट फैक्ट्री में नौकरी करता था. पुलिस का कहना है कि जिगर ने अपनी पिस्टल से दोस्त पर गोली क्यों चलाई, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के बाद मृतक का शव एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया.

वारदात के बाद पुलिस ने मौके से ही आरोपी जिगर जोशी को डिटेन कर लिया है. जिगर और प्रताप पिछले कई वर्षों से करीबी दोस्त बताए जाते हैं, जिसके चलते घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. घटना के बाद ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त हथियार को जब्त कर लिया गया है.

