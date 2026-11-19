बिहार में युवक की गोली मारकर हत्या, खून से लथपथ शव बरामद
PATNA MURDER: युवक देर रात करीब 11 बजे तक अपने घर पर मौजूद था, इसके बाद उसकी हत्या कर शव फेंक दिया गया. रिपोर्ट-राजेश कुमार
Published : November 19, 2026 at 2:28 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना स्थित फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. युवक का शव मिलने के इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.
24 वर्षीय युवक का शव बरामद
दरअसल आलमपुर गांव में गुरुवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के बाहर 24 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ. बताया जा रहा है कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. वहीं शव बरामदगी की खबर फैलते ही घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इक्कट्ठा हो गई.
हत्या कर शव गांव के बाहर फेंका गया
मृतक की पहचान स्वर्गीय विष्णुदेव राय के छोटे पुत्र ओमप्रकाश उर्फ खाजा के रूप में हुई है. बताया जाता है कि ओमप्रकाश बुधवार की देर रात करीब 11 बजे तक अपने घर पर मौजूद था. इसके बाद उसकी हत्या कर शव गांव के बाहर फेंक दिया गया.
पूरे गांव में मची अफरा-तफरी
गुरुवार को शव मिलने की खबर से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. मृतक दो भाइयों में छोटा था. उसका बड़ा भाई राजा कुमार 28 वर्ष का है. बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान ही मृतक के पिता का निधन हो गया था.
एफएसएल की टीम भी पहुंची
वहीं घटना की सूचना मिलते ही फुलवारीशरीफ थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया. पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के साथ ही परिजनों और मृतक के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी है.
मृतक के मोबाइल की सीडीआर खंगाल रही पुलिस
मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) भी खंगाली जा रही है. प्रारंभिक जांच में क्रिकेट खेलने के दौरान किसी विवाद की आशंका सहित प्रेम प्रसंग और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही है.
हत्या की असली वजह अब तक स्पष्ट नहीं
हालांकि, हत्या के पीछे की असली वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है. घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सदमे के कारण परिवार के लोग कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं. वही नौबतपुर डीएसपी 2 उमेश्वर चौधरी ने कहा है कि सभी संभावित पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है.जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है.
शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है. मृतक के शरीर पर चोट के 3 निशान पाए गए हैं. फिलहाल हर बिंदु पर जांच की जा रही है.जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है."- उमेश्वर चौधरी, डीएसपी-2, नौबतपुर
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