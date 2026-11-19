ETV Bharat / state

बिहार में युवक की गोली मारकर हत्या, खून से लथपथ शव बरामद

रोते-बिलखते परिजन ( Etv Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना स्थित फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. युवक का शव मिलने के इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

24 वर्षीय युवक का शव बरामद