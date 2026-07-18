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अपराध की दुनिया छोड़ना पड़ा भारी! पुराने साथी ने युवक को मारी गोली, हत्या से इनकार करने पर बनाया निशाना

मुजफ्फरपुर में युवक पर फायरिंग ( ETV Bharat )