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अपराध की दुनिया छोड़ना पड़ा भारी! पुराने साथी ने युवक को मारी गोली, हत्या से इनकार करने पर बनाया निशाना

मुजफ्फरपुर में अपराध छोड़ने वाले युवक सूरज कुमार को पुराने साथी ने गोली मारी. एसकेएमसीएच में भर्ती, पुलिस छापेमारी कर रही है. पढ़ें-

Youth Shot in Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में युवक पर फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 18, 2026 at 9:54 AM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में गुरुवार शाम दिनदहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई. घायल युवक की पहचान सूरज कुमार के रूप में हुई है. उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है.

अपराध छोड़ने का फैसला बना पड़ा भारी: सूरज कुमार ने नवंबर 2025 में जेल से रिहाई के बाद अपराध की दुनिया छोड़ दी थी. उसने कोर्ट और थाने में लिखित आवेदन देकर सामान्य जीवन जीने की जानकारी दी थी. वह दूसरे की गाड़ी चलाकर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था.

घायल सूरज कुमार (ETV Bharat)

पुराने साथी का दबाव और इनकार: सूरज के मुताबिक, उसका पुराना साथी मनीष कुमार उसे एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था. इनकार करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और उसकी रेकी कराई.

घर पहुंचते ही हुई फायरिंग: काम से लौटकर घर खाना खाने पहुंचे सूरज पर बाइक सवार दो युवकों ने फायरिंग कर दी. गोली उनकी जांघ में लगी। परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया. घटनास्थल से दो खोखे बरामद हुए हैं.

पुलिस छापेमारी में जुटी: सरैया एएसपी अभिजीत कौर ने बताया कि 17 जुलाई को सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल के बयान के आधार पर मनीष कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

"घायल सूरज कुमार को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है. घटनास्थल से दो खोखे बरामद हुए हैं. घायल ने अपने बयान में मनीष कुमार को आरोपी बताया है."-अभिजीत कौर, एएसपी

पहले पुलिस के साथ हुई थी मुठभेड़: सूरज कुमार ने बताया कि पहले पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो चुकी थी. उसी घटना के बाद उसने अपराध छोड़ने का फैसला किया था. वह नियमित रूप से थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था.

“मैं पहले अपराध की दुनिया में था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद सब कुछ छोड़ दिया. मेरा पुराना साथी अपने दुश्मन की हत्या कराने का दबाव बना रहा था. मैंने मना किया तो उसने कहा कि अगर मेरे लिए काम नहीं करोगे तो तुम्हें ही मार देंगे.”-सूरज कुमार, घायल

पुरानी रंजिश पर छानबीन: पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना के पीछे पुरानी आपराधिक रंजिश और हत्या करने से इनकार को मुख्य वजह माना जा रहा है. स्थानीय पुलिस आरोपी की तलाश में तेजी से काम कर रही है.

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