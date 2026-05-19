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कार सवार बदमाशों ने युवक पर बरसाईं गोलियां, हालत गंभीर, इलाके में मचा हड़कंप

भरतपुर : जिले के बयाना सदर थाना क्षेत्र के गांव अड्डा में सोमवार देर शाम पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है. गांव में घर के बाहर खड़े एक युवक पर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. फायरिंग में युवक के सीने में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

एएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि घायल युवक की पहचान गांव अड्डा निवासी लाखन सिंह गुर्जर के रूप में हुई है. परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत बयाना अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे भरतपुर रेफर कर दिया. युवक के सीने में गोली लगने से उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. एएसपी हरिराम ने बताया कि परिजनों की ओर से मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिराम कुमावत, पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र जाखड़ और बयाना सदर थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों व ग्रामीणों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.