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अपराधियों का तांडव है जारी, बिहार में युवक के सीने में उतार दी गोली

पश्चिम चंपारण (बेतिया) : बिहार में अपराधियों का तांडव बदस्तूर जारी है. उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि दिनदहाड़े एक युवक के सीने में गोली उतार दी है. युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई हैं. इधर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

बेतिया में युवक को गोली मारी : घटना बेतिया के चनपटिया थाना क्षेत्र के सिसवनिया गांव की हैं. जहां बुधवार सुबह करीब 10 बजे अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. घायल की पहचान सिसवनिया निवासी रविंद्र पासवान के पुत्र अजीत पासवान (25) के रूप में हुई है. वह दो भाइयों में छोटा बताया जाता है.

घर से दुकान जाते समय मारी गोली : ग्रामीण सूत्रों के अनुसार, अजीत पासवान गांव में सिलाई का काम करता है. घटना के समय वह खाना खाकर अपने घर से दुकान जा रहा था. तभी रास्ते में घात लगाए हमलावरों ने उसपर फायरिंग कर दी. गोली उसके सीने में दाएं साइड लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा.

GMCH में चल रहा इलाज : गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए. परिजनों की मदद से उसे तत्काल इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) बेतिया भेजा गया. जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

घायल को लाया गया अस्पताल (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस : वहीं घटना की सूचना मिलते ही चनपटिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर हमलावरों की पहचान में लगी है. घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.