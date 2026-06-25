ETV Bharat / state

करनाल में युवक पर फायरिंग, छर्रे लगने के बाद घायल ने आरोपी के हाथ से छीना कट्टा

घायल युवक की बहादुरी से भागा आरोपी: ​पीठ में छर्रे लगने के बावजूद साहिल ने हिम्मत नहीं हारी. उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आरोपी संजय पर जवाबी पकड़ बनाई और हाथापाई के बीच उसके हाथ से देसी कट्टा छीन लिया. खुद को निहत्था और फंसता देख आरोपी संजय मौके से फरार हो गया.

करनाल में युवक पर जानलेवा हमला: ये घटना 24 जून की रात करीब 12 बजे की है. हसनपुर गांव का रहने वाला साहिल जब रसीन रोड पर था. तब उसी के गांव के संजय नाम के युवक के साथ उसकी किसी बात को लेकर बहस हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई. इस दौरान संजय ने अपने पास छिपाकर रखा देसी कट्टा निकाला और साहिल पर फायर कर दिया. जिससे छर्रे साहिल की पीठ में जा लगे, जिससे वो लहूलुहान हो गया.​

करनाल: हसनपुर गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है. रंजिश के चलते संजय नाम के युवक ने साहिल नाम के युवक पर फायर कर दिया. पीठ में छर्रे लगने की वजह से साहिल घायल हो गया. घायल साहिल ने हिम्मत नहीं हारी. उसने तुरंत संजय को पकड़ लिया और उसके साथ से देसी कट्टा छीन लिया. जिसके बाद आरोपी संजय मौके से फरार हो गया.

घायल का इलाज जारी: ​गोली चलने की आवाज और शोर शराबा सुनकर आस-पास के लोग तुरंत मौके पर इकट्ठा हो गए. ग्रामीणों ने खून से लथपथ साहिल को तुरंत नजदीकी घरौंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. वहां डॉक्टरों ने उसकी प्राथमिक चिकित्सा की, लेकिन पीठ में छर्रे होने के कारण बेहतर इलाज के लिए उसे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.​

दो साल पुरानी रंजिश का बदला​: पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही थी. करीब दो साल पहले साहिल का संजय के भाई के साथ विवाद हुआ था, जिसमें साहिल ने संजय के भाई के पेट में कांच की बोतल मार दी थी. उस समय गांव के मौजिज लोगों की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया था, लेकिन संजय के मन में उस घटना की टीस बाकी थी. इसी का बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया.​

पुलिस की कार्रवाई जारी​: घटना की सूचना मिलते ही मधुबन थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा कब्जे में ले लिया है. मधुबन थाना प्रभारी लखविंदर सिंह ने बताया "हसनपुर गांव में गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसमें एक युवक मामूली रूप से घायल हुआ है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं."

ये भी पढ़ें- करनाल के नीलोखेड़ी में गोलियां चलीं, पुरानी रंजिश में की फायरिंग, मां-बेटा सहित तीन घायल, एक की हालत गंभीर

ये भी पढ़ें- हरियाणा की कानून व्यवस्था पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, 'सीएम पगड़ी पहनकर पंजाब निकल जाते हैं, हरियाणा पर फोकस नहीं'