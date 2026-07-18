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'एक पेपर पर भविष्य टिका, संविधान और सरकार से विश्वास उठा तो आएगी आपदा', छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद बोले युवा

राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम का युवाओं पर काफी असर देखा गया. कार्यक्रम में काफी संख्या में युवाओं ने शिरकत की.

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राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम का युवाओं पर काफी असर (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 18, 2026 at 1:58 PM IST

4 Min Read
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देहरादून: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 17 जुलाई शुक्रवार को देहरादून में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के जरिए युवाओं से संवाद किया. उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को मंच से उठाया और सरकार और सिस्टम को दोषी करार दिया. कार्यक्रम में हजारों के संख्या में युवाओं, उनके माता-पिता समेत अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया.

कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक न बनाते हुए पूरी तरह से युवाओं और छात्रों पर केंद्रित रखा. राहुल गांधी ने भी मंच से केवल छात्रों से जुड़ी बातें की. इस दौरान उन्होंने कई छात्रों को मंच पर बुलाया और उनको अपनी बातों को रखने का अवसर दिया. इस दौरान छात्रा रिया का पिता से भी उन्होंने मंच पर बात की. नीट पेपर लीक के बाद रिया ने आत्मघाती कदम उठाया था. रिया थापा के पिता ने अपनी पीड़ा को सभी के सामने रखा.

वहीं, राहुल गांधी ने बातचीत में युवाओं को प्रेरणा दी और उनका हौसला बढ़ाया. इससे युवाओं का जोश भी बढ़ा. कार्यक्रम के बाद ईटीवी भारत ने युवाओं से बातचीत कर जाना कि इस कार्यक्रम से उनपर क्या प्रभाव पड़ा.

राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' प्रोग्राम का युवाओं पर असर (VIDOE-ETV Bharat)

राहुल गांधी ने युवाओं के लिए आवाज उठाई है. वे हमारे साथ खड़े हैं. इससे युवाओं का हौसला बढ़ा है. युवा अब सिस्टम में सुधार चाहता है. इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हो चुके हैं. इससे युवाओं का मनोबल गिरता है.
- टिशा गुसाईं, पौड़ी गढ़वाल निवासी -

छात्रों की गूंज कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र पहुंचे थे. प्रदेश के हर जिले से पहुंचे छात्रों ने पेपर लीक के विरोध में अपनी आवाज उठाई और कार्यक्रम को समर्थन दिया. इसी कड़ी में पौड़ी गढ़वाल से देहरादून पहुंचीं छात्रा करिश्मा गुसाईं ने कहा कि, राहुल गांधी को सामने देखकर, उनका युवाओं को समर्थन देखकर एनर्जी आई है. राहुल गांधी ने देहरादून निवासी दिवंगत रिया कुमारी के पिता से बात की जबकि भाजपा के किसी भी नेता ने उनके साथ कोई मुलाकात नहीं की.

वहीं, डोईवाला निवासी मोहम्मद अनस कहते हैं कि, राहुल गांधी ने युवाओं को भरोसा दिलाया है. पेपर लीक से आहत युवाओं को प्रेरित किया है. इस सिस्टम के खिलाफ युवाओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई है. आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर इसका असर पड़ेगा.

पेपर लीक होने के बाद नीट एस्पिरेंट ने काफी दबाव झेला है. उनका मनोबल गिरा है. उत्तराखंड में भी ऐसे कई एग्जाम लीक हुए. ये छात्रों के साथ धोखा और उनकी मानसिक क्षति है. इस कार्यक्रम में हजारों युवा शामिल हुए. इससे साफ जाहिर होता है कि युवा सिस्टम में बदलाव चाहते हैं.
- दिव्यांशी शर्मा, देहरादून निवासी -

राहुल गांधी ने कहा कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए. सभी युवाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए. युवाओं को लगातार तैयारी करनी चाहिए और सच का सामना करना चाहिए.
- मोहम्मद अयान, डोईवाला निवासी -

भारत देश पूरे विश्व में सबसे युवा देश है. अगर यहां के बच्चों का संविधान और सरकार से विश्वास उठ जाएगा तो आपदा आएगी. बच्चे पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, बच्चे अपने शौक खत्म कर देते हैं एक पेपर के लिए, क्योंकि उसे अपना भविष्य बनाना है. अगर बच्चों का विश्वास पढ़ाई से हट गया तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा. ये सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही है कि पेपर नीट और क्लियर रहे.
-पूजा कटारिया, देहरादून निवासी-

छात्र इस बात को लेकर अधिक चिंतित दिखाई दिए कि लगातार हो रहे पेपर लीक के कारण उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर रहा है. उनका कहना था कि हर छात्र पूरी ईमानदारी से तैयारी करता है, इस उम्मीद पर कि उसकी यह मेहनत रंग लाएगी लेकिन पेपर लीक की खबर सामने आते ही सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है. वह निराश हो जाते हैं कि आगे भी उनको ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े.

गौर हो कि, 17 जुलाई को देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'छात्रों के गूंज' अभियान का दूसरा चरण था. सबसे पहले राजस्थान के कोटा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था. देहरादून के कार्यक्रम में देश-प्रदेश के छात्र मौजूद रहे.

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