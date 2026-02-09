ETV Bharat / state

Breaking; दालमंडी में बुलडोजर एक्शन के बीच युवक ने घर में लगाई आग, पुलिस-प्रशासन के सामने छिड़का पेट्रोल

युवक को हिरासत में लेने के लिए पुलिस और आरएफ जवान घर में घुसने की कर रही कोशिश

Etv Bharat
वाराणसी की दालमंडी में हंगामा. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 1:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसीः दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण को लेकर जर्जर मकानों को तोड़े जाने का सिलसिला जारी है. 31 जनवरी को 23 जर्जर मकानों को नोटिस जारी किया गया था. इन भवनों को तोड़ने की कार्रवाई सोमवार को शुरू हुई ही थी.

इसी दौरान इस इलाके में रहने वाले रहमत अली मंसूरी के परिवार के व्यक्ति ने पेट्रोल छिड़क कर अपने ही मकान के ऊपरी तल पर आग लगा दी. आग लगते अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है और लोगों को समझाने के साथ ही ऐसा करने वाले युवक को तलाश कर रही है. जिसने आग लगाया है, वह घर के अंदर है उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काम रुका है.

दालमंडी में युवक ने घर में लगाई आग. (ETV Bharat)

पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह का कहना है कि ऊपर से ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया है, जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी पड़ा है. युवक ने ऊपर से मकान को आग लगाने के बाद लोगों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने की कोशिश की है. युवक को हिरासत में लेने के लिए पुलिस और आरएफ जवान घर के दाखिल हुई है. बाहर से सीढ़ी लगाकर पुलिस टीम अंदर पहुंची है.

अपडेट जारी है...

इसे भी पढ़ें-वाराणसी में बुलडोजर एक्शन,दालमंडी के जर्जर 23 मकानों की ढहेंगी छतें और दीवारें; 9 है आखिरी डेट

इसे भी पढ़ें- बनारस दालमंडी की संकरी गली में बुलडोजर की एंट्री; ध्वस्तीकरण शुरू, गिराए जाने हैं 187 मकान

TAGGED:

DAL MANDI VARANASI
BULLDOZER ACTION IN DALMANDI
YOUNG MAN SET FIRE DALMANDI HOUSE
दाल मंडी में युवक ने लगाई आग
VARANASI DALMANDI CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.