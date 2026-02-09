ETV Bharat / state

Breaking; दालमंडी में बुलडोजर एक्शन के बीच युवक ने घर में लगाई आग, पुलिस-प्रशासन के सामने छिड़का पेट्रोल

वाराणसीः दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण को लेकर जर्जर मकानों को तोड़े जाने का सिलसिला जारी है. 31 जनवरी को 23 जर्जर मकानों को नोटिस जारी किया गया था. इन भवनों को तोड़ने की कार्रवाई सोमवार को शुरू हुई ही थी.

इसी दौरान इस इलाके में रहने वाले रहमत अली मंसूरी के परिवार के व्यक्ति ने पेट्रोल छिड़क कर अपने ही मकान के ऊपरी तल पर आग लगा दी. आग लगते अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है और लोगों को समझाने के साथ ही ऐसा करने वाले युवक को तलाश कर रही है. जिसने आग लगाया है, वह घर के अंदर है उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काम रुका है.