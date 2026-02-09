Breaking; दालमंडी में बुलडोजर एक्शन के बीच युवक ने घर में लगाई आग, पुलिस-प्रशासन के सामने छिड़का पेट्रोल
युवक को हिरासत में लेने के लिए पुलिस और आरएफ जवान घर में घुसने की कर रही कोशिश
Published : February 9, 2026 at 1:58 PM IST
वाराणसीः दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण को लेकर जर्जर मकानों को तोड़े जाने का सिलसिला जारी है. 31 जनवरी को 23 जर्जर मकानों को नोटिस जारी किया गया था. इन भवनों को तोड़ने की कार्रवाई सोमवार को शुरू हुई ही थी.
इसी दौरान इस इलाके में रहने वाले रहमत अली मंसूरी के परिवार के व्यक्ति ने पेट्रोल छिड़क कर अपने ही मकान के ऊपरी तल पर आग लगा दी. आग लगते अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है और लोगों को समझाने के साथ ही ऐसा करने वाले युवक को तलाश कर रही है. जिसने आग लगाया है, वह घर के अंदर है उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काम रुका है.
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह का कहना है कि ऊपर से ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया है, जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी पड़ा है. युवक ने ऊपर से मकान को आग लगाने के बाद लोगों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने की कोशिश की है. युवक को हिरासत में लेने के लिए पुलिस और आरएफ जवान घर के दाखिल हुई है. बाहर से सीढ़ी लगाकर पुलिस टीम अंदर पहुंची है.
