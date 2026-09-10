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गाजियाबाद में पुलिस चौकी के बाहर युवक ने खुद को लगाई आग, दो युवकों ने की थी मारपीट

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बुधवार देर शाम युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. वीडियो में लाल शर्ट पहने युवक अचानक पुलिस चौकी से बाहर निकलता है और सड़क पर पहुंचकर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़कता है और खुद को आग लगा लेता है. गनीमत रहा कि आसपास मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों द्वारा आनन फानन में आग को बुझा दिया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक मामला गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के नेहरू गार्डन इलाके का है. यहां रहने वाले दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. मामले को लेकर दोनों पक्षों द्वारा पुलिस में शिकायत दी गई थी. इसके बाद दोनों पक्षों को चौकी पर बुलाया गया. इसी दौरान दोनों पक्षों में फिर विवाद हो गया. इसी बीच युवक चौकी से बाहर निकला और खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली. युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है.