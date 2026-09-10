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गाजियाबाद में पुलिस चौकी के बाहर युवक ने खुद को लगाई आग, दो युवकों ने की थी मारपीट

पुलिस ने तत्परता से स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया और पीड़ीत व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है.

थाना खोड़ा क्षेत्र के नेहरू गार्डन चौकी
थाना खोड़ा क्षेत्र के नेहरू गार्डन चौकी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 5:36 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बुधवार देर शाम युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. वीडियो में लाल शर्ट पहने युवक अचानक पुलिस चौकी से बाहर निकलता है और सड़क पर पहुंचकर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़कता है और खुद को आग लगा लेता है. गनीमत रहा कि आसपास मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों द्वारा आनन फानन में आग को बुझा दिया गया.

मिली जानकारी के मुताबिक मामला गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के नेहरू गार्डन इलाके का है. यहां रहने वाले दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. मामले को लेकर दोनों पक्षों द्वारा पुलिस में शिकायत दी गई थी. इसके बाद दोनों पक्षों को चौकी पर बुलाया गया. इसी दौरान दोनों पक्षों में फिर विवाद हो गया. इसी बीच युवक चौकी से बाहर निकला और खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली. युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है.

अमित सक्सेना, सहायक पुलिस आयुक्त (इन्दिरापुरम) (ETV Bharat)

सहायक पुलिस आयुक्त (इन्दिरापुरम) अमित सक्सेना के मुताबिक थाना खोड़ा क्षेत्र के नेहरू गार्डन चौकी के अंतर्गत रहने वाले दो पक्षों के बीच कल रात एक वाद-विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ही पक्षों के द्वारा अपने-अपने प्रार्थना पत्र दिए गए थे. उसी क्रम में दोनों ही पक्ष चौकी पर आए थे, जहां पर पुनः वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई. जहां एक पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा चौकी से बाहर निकलकर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया.

''पुलिस ने तत्परता से स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया और जो व्यक्ति था, उसको इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है, जहाँ पर उसे पूर्णतः सुरक्षित और खतरे के बाहर बताया है. प्रकरण में सभी तथ्यों पर गहनता से जांच की जा रही है. मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम है''.-अमित सक्सेना, सहायक पुलिस आयुक्त (इन्दिरापुरम)-

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Last Updated : September 10, 2026 at 5:36 PM IST

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