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रामगढ़ में युवक को लगी गोली, विवाद में फायरिंग की आशंका

रामगढ़ में युवक को गोली लगी है. इस घटना से इलाके में सनसनी है.

Youth Seriously Injured with bullet in Ramgarh
घटनास्थल की जांच करती पुलिस टीम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 11, 2026 at 11:21 PM IST

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रामगढ़ः जिला में रामगढ़ थाना क्षेत्र के पारसोतिया में रविवार देर रात अंकित यादव नामक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घायल युवक को तत्काल स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

इस घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घटनास्थल के बाहर खून के छींटे और चप्पल पड़े मिले, जिससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. पुलिस ने मौके को सुरक्षित कर फॉरेंसिक प्रक्रिया के तहत रक्त के नमूने और अन्य साक्ष्य एकत्र कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक को गोली किन परिस्थितियों में लगी है या मारी गई यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. इसके पीछे आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है.

पूरे मामले पर रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि अंकित यादव नामक युवक को गोली लगने की सूचना मिली थी. घायल को अस्पताल भेज दिया गया है और उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और यह मामला प्रारंभिक तौर पर आपसी विवाद से जुड़ा लग रहा है.

इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियों और संभावित विवादों की भी जांच की जा रही है. घटना के बाद घटनास्थल पर और अस्पताल में भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमी हुई है.

पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद पारसोतिया और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग पुलिस कार्रवाई और जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.

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रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुणायत
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