ETV Bharat / state

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को उम्रकैद

आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर एक होटल में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. सुबह करीब चार बजे पुलिस आकर साथ ले गई.

Life Imprisonment To Youth
जिला न्यायालय, जयपुर (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने करीब 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शाहिद उर्फ राजा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 3.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि 27 साल के अभियुक्त ने अवयस्क पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 19 अक्टूबर, 2022 को जिले के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि दोपहर उसकी नाबालिग बेटी और बेटा घर पर अकेले थे. इस दौरान अभियुक्त वहां आया और उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया. जब उसके बेटे ने रोकना चाहा तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

पढ़ें: रिश्तों की मर्यादा तार-तार! बेटे पर मां से दुष्कर्म का मामला दर्ज

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसकी सोशल मीडिया के जरिए अभियुक्त से दोस्ती हुई थी. घटना के समय दोपहर तीन बजे अभियुक्त का फोन आया और शादी करने की बात कहकर घर के बाहर बुलाया. जब वह अपने बड़े भाई के साथ बाहर आई तो अभियुक्त ने भाई को मारने की धमकी देकर स्कूटी पर बैठा लिया.

इस दौरान उसके भाई ने रोकने की कोशिश की तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की और उसे जबरन जयपुर ले आया. उसे जयपुर के एक होटल में रखा और रात को उसके साथ दुष्कर्म किया. सुबह करीब चार बजे पुलिस आकर साथ ले गई.

TAGGED:

KIDNAPPING AND MOLESTATING MINOR
POCSO ACT
POCSO COURT JAIPUR
LIFE IMPRISONMENT TO YOUTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.