नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को उम्रकैद

जयपुर: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने करीब 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शाहिद उर्फ राजा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 3.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि 27 साल के अभियुक्त ने अवयस्क पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 19 अक्टूबर, 2022 को जिले के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि दोपहर उसकी नाबालिग बेटी और बेटा घर पर अकेले थे. इस दौरान अभियुक्त वहां आया और उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया. जब उसके बेटे ने रोकना चाहा तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.