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कोर्ट ने युवक को माना अश्लील वीडियो वायरल करने का दोषी, सुनाई 7 साल की सजा

आरोपी ने नाबालिग बालिका और उसकी बहन का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया था.

Obscene video viral case
जिला एवं सत्र न्यायालय, कोटा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 6:11 PM IST

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कोटा: न्यायालय ने 4 साल पुराने मामले में शनिवार को पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को दंडित किया है. आरोपी ने नाबालिग बालिका और उसकी बहन का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया था. इस मामले में उसके खिलाफ पॉक्सो क्रम संख्या पांच न्यायालय में सुनवाई चल रही थी.

विशिष्ट लोक अभियोजक महेश चांदवानी ने बताया कि 11 जुलाई 2022 को कोटा ग्रामीण के थाने में नाबालिग पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बताया कि उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर मोनू प्रजापत की आईडी से अश्लील वीडियो आया था, जो उसका और उसकी बहन का था. इस संबंध में जब उन्होंने मोनू प्रजापत से जानकारी ली, तब उसने कहा कि वह इंस्टाग्राम आईडी पर इस तरह से ही वीडियो डालेगा. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी. इसके साथ ही हाथ पकड़ कर बेइज्जती भी की थी. इस मामले में उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित करने धाराओं में दर्ज किया गया.

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1.15 लाख का जुर्माना लगाया: मामले में पुलिस ने मोनू प्रजापत को गिरफ्तार किया था. इसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया. इस मामले में 10 गवाह के बयान करवाए गए. इसके अलावा 19 दस्तावेज कोर्ट में बतौर सबूत पेश किए गए. वहीं, दो आर्टिकल भी इस संबंध में न्यायालय में पेश किए गए थे, जिनमें पेन ड्राइव और पीड़िता के बयान की सीडी थी. इन सब को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल ने आरोपी मोनू प्रजापत को मामले में दोषी माना था. वह मूल रूप से कैथून का निवासी है, उसे अलग-अलग धाराओं में दोषी माना गया है और 7 साल के लिए दंडित किया है. इसके साथ ही आरोपी पर 1.15 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

दोबारा की गई है घटना: आरोपी मोनू के खिलाफ पीड़िता ने पहले भी इस संबंध में शिकायत दी थी, जिसमें भी वह इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल कर रहा था, साथ की धमकी दे रहा था. इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था और वह जेल भी गया था, लेकिन वापस आने पर उसने दोबारा इस तरह घटना कारित की है, इसीलिए न्यायालय ने उसे गंभीर आरोप में दोषी माना है. यहां तक कि उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी.

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दोषी को 7 साल की सजा
PUNISHMENT UNDER THE POCSO ACT
OBSCENE VIDEO GOES VIRAL
कोटा में युवक को 7 साल की सजा
OBSCENE VIDEO VIRAL CASE

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