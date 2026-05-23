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नाबालिग विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल की सजा

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने नाबालिग विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी युवक को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 23 साल के इस अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि डीएनए सैंपल घटना के 17 दिन बाद लिए गए हों, तो उसकी रिपोर्ट में अपराध की पुष्टि न होना स्वाभाविक है. वहीं पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ विश्वसनीय बयान दिए हैं, जिन्हें अभियुक्त की ओर से खंडित नहीं किया गया है. ऐसे में केवल डीएनए रिपोर्ट केस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 16 मई, 2025 को करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त युवक मूल रूप से उसके गांव का है और यहां उसके पास वाले कमरे में रहता है. घटना के दिन 29 अप्रैल की शाम वह उसे अकेला देखकर कमरे में आ गया और मूंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद अभियुक्त ने घटना की जानकारी देने पर उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी.