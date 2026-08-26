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सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाने वाले युवाओं को जेल; जानें क्या है मेरठ के इन युवाओं की सच्चाई

आरोपी के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है. सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप की है.

जानें क्या है मेरठ के इन युवाओं की सच्चाई.
जानें क्या है मेरठ के इन युवाओं की सच्चाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 11:56 AM IST

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मेरठ: यूपी में सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति वीडियो बनाने पर पाबंदी लगाई गई है. इस मामले में एक्शन भी शुरू हो गया है. मेरठ में भी एक मामले में एक्शन हुआ है. सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कर चुके और मेरठ के जिला अध्यक्ष से कानून की बारीकियां सीखने के लिए जिसे सम्मानित किया जा चुका है, उसे और उनके दोस्त को एक स्कूल की वीडियो बनाने पर जेल भेजा गया.

पूरा मानला मेरठ के सरधना तहसील क्षेत्र के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का है. वहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा था. तभी वकालत की पढ़ाई करने वाले दो दोस्तों ने उस स्कूल की हालत को दिखाते हुए वीडियो बना लिया.

जब वह विडिओ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मेरठ जिला प्रशासन की भौहें तन गईं. बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद ABSA ने सरधना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया.

संयम पांचाल और उसके दोस्त अयान मिर्जा को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया. साथ ही उन्हें लॉकअप में रखा गया. वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया. कानून के जानकार दोनों युवक यहीं पूछते रहे कि आखिर उन्होंने इसमें क्या गलत किया है, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया.

क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई.
क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

संयम के पिता जितेंद्र पांचाल का कहना है कि वह इस बात से आहत हैं कि आखिर उनके बच्चों की गलती क्या थी. उन्होंने बताया कि वहां स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था. बच्चों ने आसपास की तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी.

उन्होंने वही बताया जो वहां की सच्चाई थी. उन्होंने कहा कि यह विषय बेहद ही गंभीर है. ऐसे तो कोई भी पुलिस और प्रशासन के दबाव में आकर कहीं की खामियां भी नहीं बता सकता.

संयम पांचाल के पिता जितेंद्र पांचाल का कहना है कि एसडीएम से सरधना तहसील के अधिवक्ताओं के साथ-साथ और भी लोग मिले थे. इस घटना पर सभी में आक्रोश है. इस मुकदमे को वापस करने की मांग की गई है.

एसडीएम ने मंगलवार को यह भरोसा दिया कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलकर आएगा उससे अवगत कराते हुए आगे कदम उठाएंगे.

सरधना के खंड शिक्षा अधिकारी सुदर्शन लाल ने बताया कि युवकों द्वारा भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की गई है. जिस बिल्डिंग की वीडियो उन्होंने बनाकर वायरल किया है, उस बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया जा चुका है. जल्द ही उसका दुरुस्तीकरण भी कराया जाना है.

ऐसे में युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई बल्कि सरकार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किया जा रहे प्रयासों पर भी यह हमला है.

फिलहाल, पूरे मामले से सरधना क्षेत्र में लोगों में आक्रोश है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी सरकारी स्कूलों में यूट्युबर्स और डिजिटल माध्यम से जानकारी साझा करने वाले डिजिटल क्रिएटर्स पर रोक लगाने का फरमान तेजी से वायरल हो रहा है.

संयम पांचाल के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है. सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप की है. साथ ही मेरठ में जिला जज से भी उनके बेटे को सम्मान मिल चुका है. उनके बेटे को और दोस्त को यह नहीं पता था की सच्चाई उजागर करने पर ऐसी कार्रवाई होगी.

कुछ इस तरह की तस्वीरें-वीडियो वायरल हुए.
कुछ इस तरह की तस्वीरें-वीडियो वायरल हुए. (Photo Credit: ETV Bharat)

संयम के पिता जितेंद्र पांचाल का कहना है कि यह मानवाधिकारों का हनन है. इस मामले पर आवश्यकता पड़ी तो वह सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे. उन्होंने कहा कि वह अब जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं.

सरधना के पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. शांति भंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है.

संयम पांचाल और उसके दोस्त ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कि उनमें जर्जर भवन और एक बंद हैंडपंप समेत जर्जर दरवाजे और नाले की टूटी हुई पटिया आदि को दर्शाया गया था.

वहीं, जर्जर भवन के कई कमरों में यह भी दिखाया गया था कि वहां पर किताबें फैली हुई पड़ी हुई हैं, जो कि बच्चों के निश्चित तौर पर पढ़ने के लिए भेजी जाती हैं.

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