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सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाने वाले युवाओं को जेल; जानें क्या है मेरठ के इन युवाओं की सच्चाई

जानें क्या है मेरठ के इन युवाओं की सच्चाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: यूपी में सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति वीडियो बनाने पर पाबंदी लगाई गई है. इस मामले में एक्शन भी शुरू हो गया है. मेरठ में भी एक मामले में एक्शन हुआ है. सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कर चुके और मेरठ के जिला अध्यक्ष से कानून की बारीकियां सीखने के लिए जिसे सम्मानित किया जा चुका है, उसे और उनके दोस्त को एक स्कूल की वीडियो बनाने पर जेल भेजा गया. पूरा मानला मेरठ के सरधना तहसील क्षेत्र के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का है. वहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा था. तभी वकालत की पढ़ाई करने वाले दो दोस्तों ने उस स्कूल की हालत को दिखाते हुए वीडियो बना लिया. जब वह विडिओ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मेरठ जिला प्रशासन की भौहें तन गईं. बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद ABSA ने सरधना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया. संयम पांचाल और उसके दोस्त अयान मिर्जा को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया. साथ ही उन्हें लॉकअप में रखा गया. वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया. कानून के जानकार दोनों युवक यहीं पूछते रहे कि आखिर उन्होंने इसमें क्या गलत किया है, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया. क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई. (Photo Credit: ETV Bharat) संयम के पिता जितेंद्र पांचाल का कहना है कि वह इस बात से आहत हैं कि आखिर उनके बच्चों की गलती क्या थी. उन्होंने बताया कि वहां स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था. बच्चों ने आसपास की तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी. उन्होंने वही बताया जो वहां की सच्चाई थी. उन्होंने कहा कि यह विषय बेहद ही गंभीर है. ऐसे तो कोई भी पुलिस और प्रशासन के दबाव में आकर कहीं की खामियां भी नहीं बता सकता. संयम पांचाल के पिता जितेंद्र पांचाल का कहना है कि एसडीएम से सरधना तहसील के अधिवक्ताओं के साथ-साथ और भी लोग मिले थे. इस घटना पर सभी में आक्रोश है. इस मुकदमे को वापस करने की मांग की गई है. एसडीएम ने मंगलवार को यह भरोसा दिया कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलकर आएगा उससे अवगत कराते हुए आगे कदम उठाएंगे.