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आरएसएस की युवा संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण पर मंथन, युवाओं को 'पंच परिवर्तन' का संदेश

आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर धनबाद में युवा संगोष्ठी का आयोजन हुआ.

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आरएसएस की युवा संगोष्ठी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 6:00 PM IST

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धनबाद: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को धनबाद में युवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया. आईआईटी (आईएसएम) के जीजेएलटी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में 20 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 223 युवाओं ने हिस्सा लिया. विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े युवाओं के साथ राष्ट्र निर्माण, सामाजिक दायित्व और संघ के 'पंच परिवर्तन' विषय पर विस्तृत संवाद हुआ.

कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. आईआईटी (आईएसएम) के उपनिदेशक प्रो. धीरज कुमार ने स्वागत संबोधन में युवाओं की सक्रिय भागीदारी और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला. इसके बाद आयोजित संवाद सत्र में युवाओं ने राष्ट्र, समाज और समकालीन चुनौतियों से जुड़े विषयों पर अपने प्रश्न रखे, जिनका मंचासीन वक्ताओं ने विस्तार से उत्तर दिया.

आरएसएस की युवा संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण पर मंथन (Etv Bharat)

मुख्य वक्ता एवं बिहार-झारखंड क्षेत्र के सामाजिक सद्भाव संयोजक राकेश लाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है. उन्होंने 'पंच परिवर्तन' के तहत सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवनशैली, स्व का बोध और नागरिक कर्तव्यों के पालन जैसे विषयों पर विस्तार से विचार रखे. उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रभाव भी आवश्यक हैं, तभी आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का सपना साकार हो सकेगा.

संगोष्ठी के दौरान परिवार प्रबोधन, समय प्रबंधन, स्वरोजगार, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी जीवनशैली जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया. युवाओं से अपने परिवार और आसपास के समाज से सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत करने, जल संरक्षण, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया गया. वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्र के विकास की सबसे बड़ी शक्ति युवा हैं और उनके व्यक्तित्व निर्माण के माध्यम से ही विकसित भारत की संकल्पना को साकार किया जा सकता है.

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