ETV Bharat / state

युवा संवाद चौपाल में केंद्र सरकार पर युवा राजद ने बोला हमला, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर खड़े किए सवाल

युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव का स्वागत करते कार्यकर्ता ( ETV Bharat )

धनबाद: कोयलांचल में के आयोजित युवा संवाद चौपाल कार्यक्रम के दौरान युवा राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा. रोजगार, युवाओं के अधिकार और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा गया. कार्यक्रम में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने युवाओं को संगठित होने का आह्वान करते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया.

धनबाद जिला युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मंगलवार को लुबी सर्कुलर रोड स्थित एक विवाह भवन में युवा संवाद चौपाल यात्रा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे.

रंजन यादव का बयान (ETV Bharat)

सभी 24 जिलों में युवा संवाद चौपाल यात्रा

मीडिया से बातचीत में रंजन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल राज्य के सभी 24 जिलों में युवा संवाद चौपाल यात्रा के माध्यम से युवाओं तक पहुंच बना रही है. उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को संगठित करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और रोजगार से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना है. साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.