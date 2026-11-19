'युवा अधिकार सम्मेलन’; कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोलीं- 'सरकार आएगी और फिर से बहाल किये जाएंगे छात्र संघ चुनाव'
उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:15 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित युवा अधिकार सम्मेलन में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा शामिल हुईं. उन्होंने इस मौके पर दावा किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की बहाली की जाएगी. युवाओं को उनके हक और अधिकार मिलेंगे. उनकी हर समस्या का समाधान होगा. नौकरी दी जाएगी.
प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार की युवा-विरोधी नीतियों पर कड़ा प्रहार किया. कहा कि युवाओं और जेन जी ने बीजेपी को आईना दिखाया है और अपने इतिहास को दोहराया है. बेरोजगारी और पेपर लीक से आज देश और प्रदेश के युवा परेशान हैं. उत्तर प्रदेश का नौजवान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. प्रदेश में सरकारी भर्तियां या तो लटकी हुई हैं या फिर पेपर लीक की भेंट चढ़ रही हैं.
आज लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित ‘युवा अधिकार सम्मेलन’ में सम्मिलित होकर देश की सबसे बड़ी ताकत और उज्ज्वल भविष्य के आधार हमारे ऊर्जावान नौजवान साथियों से संवाद किया तथा सम्मेलन को संबोधित किया। युवा शक्ति ही देश की प्रगति और समृद्धि का आधार है, लेकिन आज युवाओं की शिक्षा, रोजगार और अधिकारों पर गहराता संकट गंभीर चिंता का विषय है। नौजवानों के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान, उनके अधिकारों की रक्षा, सम्मानजनक रोजगार के अवसर और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पूरी दृढ़ता से संघर्ष करती रहेगी।— Aradhana Misra-Mona (@aradhanam7000) November 19, 2026
उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से युवाओं को सशक्त बनाने और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की पक्षधर रही है. ‘हर युवा को अधिकार, हर हाथ को रोजगार’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारा संकल्प है. कांग्रेस पार्टी युवाओं के हक की इस लड़ाई को सड़क से लेकर विधानसभा तक पूरी मजबूती से लड़ेगी.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रसंघ की बहाली की जाएगी. युवाओं का आवाहन किया कि आप लोग मजबूती के साथ जुट जाएं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए संघर्ष करें. सरकार बनने पर सबको बराबर अधिकार मिलेगा. युवा अधिकार सम्मेलन में शिरकत करने से पहले प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ सहित वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इन्दिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.
उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस मध्य के कार्यकारी अध्यक्ष अंकित तिवारी की तरफ से लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ‘युवा अधिकार सम्मेलन’ का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन का मुख्य विषय ‘नौकरी दो, रोजगार दो, युवाओं को अधिकार दो’ था. प्रदेश भर से आए सैकड़ों युवा पदाधिकारियों, छात्रों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष, विधायक आराधना मिश्रा ‘मोना’ मौजूद रहीं. कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेन्द्र चौधरी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी युवा कांग्रेस मध्य मितेन्द्र दर्शन सिंह, राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी युवा कांग्रेस मध्य भू देव शर्मा के साथ राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे.
कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेन्द्र चौधरी ने कहा कि आज देश और प्रदेश में ऐसी सरकार हैं जो अपने वादों को पूरा नहीं करती है. यह जुमलेबाजों की सरकार है. उन्होंने आवाहन किया कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ें और युवा विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकें. उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अंकित तिवारी ने कहा कि आज हमारे प्रदेश का युवा डिग्री लेकर घूम रहा है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा.
सरकार के सामने रखी गईं कई मांगें
- प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों पर पारदर्शी तरीके से तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए.
- भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक को रोकने के लिए फूलप्रूफ व्यवस्था लागू हो और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए.
- शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने तक सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए.
- प्रदेश के विकास और नीतिगत फैसलों में युवा वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए.
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