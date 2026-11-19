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'युवा अधिकार सम्मेलन’; कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोलीं- 'सरकार आएगी और फिर से बहाल किये जाएंगे छात्र संघ चुनाव'

उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 'युवा अधिकार सम्मेलन’ ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित युवा अधिकार सम्मेलन में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा शामिल हुईं. उन्होंने इस मौके पर दावा किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की बहाली की जाएगी. युवाओं को उनके हक और अधिकार मिलेंगे. उनकी हर समस्या का समाधान होगा. नौकरी दी जाएगी.

कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा का बयान (Video credit: ETV Bharat) प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार की युवा-विरोधी नीतियों पर कड़ा प्रहार किया. कहा कि युवाओं और जेन जी ने बीजेपी को आईना दिखाया है और अपने इतिहास को दोहराया है. बेरोजगारी और पेपर लीक से आज देश और प्रदेश के युवा परेशान हैं. उत्तर प्रदेश का नौजवान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. प्रदेश में सरकारी भर्तियां या तो लटकी हुई हैं या फिर पेपर लीक की भेंट चढ़ रही हैं.

उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से युवाओं को सशक्त बनाने और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की पक्षधर रही है. ‘हर युवा को अधिकार, हर हाथ को रोजगार’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारा संकल्प है. कांग्रेस पार्टी युवाओं के हक की इस लड़ाई को सड़क से लेकर विधानसभा तक पूरी मजबूती से लड़ेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रसंघ की बहाली की जाएगी. युवाओं का आवाहन किया कि आप लोग मजबूती के साथ जुट जाएं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए संघर्ष करें. सरकार बनने पर सबको बराबर अधिकार मिलेगा. युवा अधिकार सम्मेलन में शिरकत करने से पहले प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ सहित वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इन्दिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.