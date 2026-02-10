ETV Bharat / state

शादी से लौट रहे युवक की कार हादसे में मौत, तीन घायल

युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

सड़क हादसे में युवक की मौत
सड़क हादसे में युवक की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : February 10, 2026 at 4:10 PM IST

बरेली: शेरगढ़ थाना क्षेत्र में विवाह समारोह से लौट रही एक कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. कार सवार 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामले की जांच शुरू कर दी.

ट्रक-कार की टक्कर में युवक की मौत: शेरगढ़ पुलिस के अनुसार ग्राम बरीबरा, थाना पुलभट्टा निवासी राजकुमार अपनी चचेरी बहन के विवाह समारोह में शामिल होकर बच्चों को कार से ससुराल ग्राम नगरिया छोड़ने जा रहा था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राजकुमार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शेरगढ़ पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान और तलाश की जा रही है। जल्द मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. मृतक की पहचान राजकुमार पुत्र रमेश, निवासी ग्राम बरीबरा, थाना पुलभट्टा, जिला उधम सिंह नगर के रूप में हुई है.

युवक राजकुमार की मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. परिजनों का कहना है कि राजकुमार स्वभाव का बहुत अच्छा था ,वह सभी बड़ों को इज्जत दिया करता था

