ETV Bharat / state

दोस्तों के साथ मिलकर युवक ने खोजी चोरी हुई बाइक, डेढ़ महीने से कर रहे थे तलाश

आरकेपुरम थाने के कांस्टेबल संतोष कुमार बिश्नोई का कहना है कि बाइक चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, काफी कोशिश भी कर रहे थे. मामले में क्यूएसटी के आधार पर जांच चल रही थी. मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था. पीड़ित युवक सागर वैष्णव ने बाइक और उसको ले जाने वाले लड़के को खोजा है, जिसे थाने पर लेकर आए थे. आगे जांच चल रही है.

कोटा : कोटा शहर में आए दिन बाइक चोरी के वारदातें हो रही हैं. इनमें से अधिकांश वारदातों का खुलासा भी नहीं हो पाता है. ऐसा ही कुछ हुआ हरिओम नगर रंगबाड़ी में रहने वाले सागर वैष्णव के साथ. उनकी भी बाइक चोरी हो गई थी, जिसे डेढ़ महीने बाद उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से खोज निकाला है. उन्होंने चोर को भी पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है.

सागर वैष्णव का कहना है कि वो टायरों पर चढ़ने वाले रबड़ सप्लाई का काम करते हैं. 22 अक्टूबर को सुबह 11 के आसपास गणेश उद्यान के नजदीक उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की थी, जिसे एक अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया. इस संबंध में उन्होंने आरके पुरम थाने में शिकायत भी दी थी. इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे थे.

दोस्त ने फोन कर दी जानकारी : साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनके दोस्तों ने बाइक की फोटो सर्कुलेट कर दी. उन्हें नवंबर में दोस्त ने फोन किया कि तुम्हारी गाड़ी को कोई अन्य व्यक्ति ले जा रहा है, लेकिन उसने नंबर प्लेट बदली हुई है. वह व्यक्ति पैदल ही उसको घसीट रहा है, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गई थी. जब तक सागर वहां पहुंचा तब तक वो बाइक में पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवा कर निकल गया.

पढ़ें. बड़े आराम से घर में खड़ी दो बाइक चोरी कर ले गए बदमाश, देखिए वीडियो

इसके बाद उनलोगों ने काफी तलाश की, पेट्रोल पंप से उसके फुटेज भी लिए. इसके बाद गुरुवार सुबह रंगबाड़ी में एक मैरिज गार्डन के बाहर उन्हें गाड़ी खड़ी दिखी. सागर के जानकार ने उन्हें कॉल किया और वो मौके पर पहुंचे. तत्काल चेचिस नंबर का मिलान भी किया और बाइक उनकी होने की पुष्टि की. इसके बाद बाइक के साथ एक लड़के को पकड़ लिया. बाइक और लड़के को थाने में पुलिस को सुपुर्द किया है. मामले में पुलिस जांच कर रही है.