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कोटा में गणेश पंडाल पर तलवार लेकर पहुंचा युवक, जेवरात लूटने की कोशिश, व्यापारियों ने किया हंगामा

भाजपा नेता पंकज मेहता ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Traders and BJP leaders stage protest
धरना प्रदर्शन करते पंडाल संचालक, व्यापारी और भाजपा नेता (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 2:00 PM IST

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कोटा: रामपुरा इलाके में नगर सेठ के गणेश पंडाल पर हंगामे का मामला सामने आया है. यहां शुक्रवार देर रात एक युवक तलवार लेकर पहुंच गया और धमकाते हुए गणेश प्रतिमा के जेवरात खोलने की मांग करने लगा. इससे पहले उसने हफ्ता वसूली की बात कही थी. घटना के बाद व्यापारियों और पंडाल संचालकों ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. देर रात से शुरू हुआ हंगामा शनिवार सुबह तक जारी रहा. व्यापारियों ने नारे लगाते हुए कहा कि जब तक पुलिस मामला दर्ज कर FIR की कॉपी नहीं देती, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे. रात को पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद था, कहने के बावजूद उसने कोई कार्रवाई नहीं की. व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाए कि पुलिस आरोपी से मिली हुई है.

पुलिस बोली-आरोपी के खिलाफ केस दर्ज: पुलिस उप अधीक्षक राजेश टेलर ने बताया कि रात में हंगामा करने वाला सम्राट पटोना भाग गया था. उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश रामपुरा कोतवाली पुलिस को दिए हैं. थानाधिकारी देशराज गुर्जर ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रात में ही टीम भेज दी गई है. भाजपा नेता पंकज मेहता ने भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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व्यापारियों का आरोप - लंबे समय से धमका रहा था आरोपी: धरना दे रहे नेता खंडेलवाल का कहना है कि आरोपी लंबे समय से व्यापारियों को धमका रहा था. यहां तक कि भगवान के जेवरात खोलने की धमकी भी दी थी. पहले रात 10 बजे पुलिस के सामने ही हंगामा किया था और फिर देर रात 2 बजे हथियार लेकर पहुंच गया. हथियार लहराते हुए काफी देर तक हंगामा किया, जिससे नगर सेठ पंडाल के संचालक सहम गए. बदमाशों की हरकतें बंद नहीं हो रही हैं और पुलिस भी लगाम नहीं लगा पा रही है, इसलिए धरना देकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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कोटा में गणेश पंडाल में हंगामा
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