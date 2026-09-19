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कोटा में गणेश पंडाल पर तलवार लेकर पहुंचा युवक, जेवरात लूटने की कोशिश, व्यापारियों ने किया हंगामा

कोटा: रामपुरा इलाके में नगर सेठ के गणेश पंडाल पर हंगामे का मामला सामने आया है. यहां शुक्रवार देर रात एक युवक तलवार लेकर पहुंच गया और धमकाते हुए गणेश प्रतिमा के जेवरात खोलने की मांग करने लगा. इससे पहले उसने हफ्ता वसूली की बात कही थी. घटना के बाद व्यापारियों और पंडाल संचालकों ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. देर रात से शुरू हुआ हंगामा शनिवार सुबह तक जारी रहा. व्यापारियों ने नारे लगाते हुए कहा कि जब तक पुलिस मामला दर्ज कर FIR की कॉपी नहीं देती, तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे. रात को पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद था, कहने के बावजूद उसने कोई कार्रवाई नहीं की. व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाए कि पुलिस आरोपी से मिली हुई है.

पुलिस बोली-आरोपी के खिलाफ केस दर्ज: पुलिस उप अधीक्षक राजेश टेलर ने बताया कि रात में हंगामा करने वाला सम्राट पटोना भाग गया था. उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश रामपुरा कोतवाली पुलिस को दिए हैं. थानाधिकारी देशराज गुर्जर ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रात में ही टीम भेज दी गई है. भाजपा नेता पंकज मेहता ने भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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