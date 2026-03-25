ETV Bharat / state

सऊदी अरब मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले सीतापुर के रवि गोपाल का अंतिम संस्कार, महमूदाबाद में उमड़ा जनसैलाब

यहां सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण अपने लाडले की आखिरी झलक पाने के लिए सुबह से ही बेताब दिखे. सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अमला और भारी पुलिस बल गांव में मुस्तैद रहा.

सीतापुर: ईरान-इजराइल युद्ध के दौरान सऊदी अरब के रियाद शहर में मिसाइल हमले की चपेट में आकर जान गंवाने वाले सीतापुर के युवक रवि गोपाल का शव बुधवार को उसके पैतृक गांव बघाइन लाया गया. लखनऊ एयरपोर्ट पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एम्बुलेंस की सहायता से शव को महमूदाबाद ले जाया गया.

मिसाइल हमले में हुई थी मौत: महमूदाबाद के बघाइन निवासी 26 वर्षीय रवि गोपाल बीते वर्ष 18 सितंबर 2025 को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सऊदी अरब के रियाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने गए थे. 18 मार्च की रात जब वह अपनी पत्नी रितु से फोन पर बात कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज धमाके के साथ फोन कट गया. अगले दिन परिजनों को सूचना मिली कि रियाद पर हुए मिसाइल हमले में रवि की मृत्यु हो गई है. इस हृदयविदारक समाचार के बाद से ही पत्नी और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल था.

मंगलवार देर रात शव को रियाद से लखनऊ लाया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासन के प्रयास से वापसी: रवि के शव को भारत लाने के लिए जिलाधिकारी डॉ. राजा रणपति आर ने दिल्ली और रियाद स्थित भारतीय दूतावास से निरंतर संपर्क साधे रखा. दूतावास से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी होने के बाद मंगलवार देर रात शव को रियाद से लखनऊ के लिए रवाना किया गया. बुधवार सुबह 7.45 बजे फ्लाइट के लखनऊ पहुंचते ही पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉ. अम्मार रिजवी ने एयरपोर्ट अधिकारियों से वार्ता कर कागजी कार्रवाई तेज कराई. नायब तहसीलदार राकेश पाल और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शव परिजनों को सुपुर्द किया गया.

बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)

आर्थिक सहायता की मांग: गांव पहुंचने पर गमगीन माहौल के बीच रवि गोपाल का अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके बड़े भाई मनमोहन ने मुखाग्नि दी. इस दौरान पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, एसडीएम बीके सिंह और सीओ वेद प्रकाश सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शोक संवेदना व्यक्त की. रवि अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, जिस पर पत्नी, बच्चों और वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी थी. परिजनों ने सरकार से मांग की है कि परिवार की अत्यंत दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.

यह भी पढ़ें- फिर चर्चा में अपराध का 'धुरंधर'; क्या अतीक का ISI से था कनेक्शन; सिर्फ फिल्मी कहानी या हकीकत