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Jharkhand Foundation Day : 26 साल का झारखंड, अधूरे हैं युवाओं के सपने, शिक्षा और रोजगार पर उठे सवाल

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

धनबाद: 15 नवंबर को झारखंड अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है. वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था. अलग राज्य बनने के पीछे सबसे बड़ी उम्मीद थी कि यहां के जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों का अधिकार होगा. खनिज संपदा से समृद्ध इस प्रदेश में उद्योगों का विस्तार होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और शिक्षा व स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी. लेकिन 26 साल बाद भी क्या झारखंड उन उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? क्या यहां के युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं?

स्थापना दिवस से पहले धनबाद में युवाओं ने सरकार की नीतियों और राज्य की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए हैं. किसी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो किसी ने बेरोजगारी, पलायन और औद्योगिक विकास को लेकर सरकार को घेरा.