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44 हजार बेरोजगार, नौकरी के नाम पर सिर्फ 79 पद, बस्तर में युवाओं का हल्लाबोल, सरकार को अल्टीमेटम

बस्तर में बेरोजगारी की समस्या ( ETV BHARAT )

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. रोज़गार पंजीयन कार्यालय में करीब 44 हजार बेरोजगारों ने रोजगार के लिए अपना पंजीयन कराया है. बस्तर में बेरोजगारी का दर्द इतना बढ़ गया है कि युवा अब अपने घरों से निकलकर सड़क पर उतर गए हैं. बेरोजगार युवक सड़क पर निकलकर सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं. भर्ती संख्या को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. आंदोलन में आये बेरोजगारों से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की है.

बस्तर फाइटर्स की भर्ती से जुड़ा विवाद