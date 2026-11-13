44 हजार बेरोजगार, नौकरी के नाम पर सिर्फ 79 पद, बस्तर में युवाओं का हल्लाबोल, सरकार को अल्टीमेटम
बस्तर में बेरोजगारी को लेकर युवाओं ने साय सरकार पर निशाना साधा है. सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 6:22 PM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. रोज़गार पंजीयन कार्यालय में करीब 44 हजार बेरोजगारों ने रोजगार के लिए अपना पंजीयन कराया है. बस्तर में बेरोजगारी का दर्द इतना बढ़ गया है कि युवा अब अपने घरों से निकलकर सड़क पर उतर गए हैं. बेरोजगार युवक सड़क पर निकलकर सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं. भर्ती संख्या को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. आंदोलन में आये बेरोजगारों से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की है.
बस्तर फाइटर्स की भर्ती से जुड़ा विवाद
ताजा मामला बस्तर फाइटर्स की भर्ती से जुड़ा हुआ है. बस्तर फाइटर में 79 पदों पर भर्ती निकली है. जिसके विरोध में बस्तर जिले में युवाओं ने हुंकार भरी है. परेशान युवा नेशनल हाइवे पर चक्काजाम करने निकले थे. हालांकि परमिशन नहीं होने के कारण पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इस दौरान लालबाग के कुम्हड़ाकोट में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झूमा झटकी देखने को मिली. इससे पहले युवाओं ने 2 बार अपनी मांगों को लेकर शहर में रैली निकाली थी. बेरोजगार युवाओं ने बस्तर फाइटर में पदों की संख्या बढ़ाने की मांक की थी. इसे लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था.
बस्तरिया राज मोर्चा के तहत युवाओं का आंदोलन
बस्तरराज मोर्चा के बैनर तले युवाओं ने यह आंदोलन किया. शहर के सिटी मैदान में इक्कठा होने के बाद युवाओं ने रैली निकाली और चक्काजाम करने के लिए लालबाग पहुंचे. युवाओं की 2 सबसे प्रमुख मांग है. बस्तर फाइटर्स के पद को बढ़ाएं, या फिर बस्तर संभाग के स्थानीय युवाओं को संभाग के किसी भी जिले से भर्ती में शामिल होने के लिए भर्ती को संभाग स्तर पर बदल दें.
आंदोलन में शामिल युवाओं ने मांग की है कि बस्तर फाइटर्स में भर्ती की संख्या बढ़ाई जाए. क्योंकि बस्तर जिले के लिहाज से काफी कम पोस्ट निकाली गई है. बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और अन्य जिलों में पदों की संख्या अधिक है. भर्ती के लिए लंबे समय से युवा अपनी तैयारी कर रहे हैं. बस्तर जिले में केवल 40 प्रतिशत ही भर्ती निकाली गई है.
बस्तर संभाग में बराबर का अधिकार दिया जाए
आंदोलनकारी युवाओं ने कहा कि बस्तर संभाग में बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए. इससे पूर्व 2 बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप थे. लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आने से धरना प्रदर्शन खत्म किया जाता. रोजगार नहीं होने से काफी परेशानी होती है. जिसके लिए आज सड़क पर उतरना पड़ा है बस्तर के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. बस्तर में लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है. ऐसी स्थिति में केवल 79 पद काफी कम है. जिसके कारण आंदोलन करना पड़ रहा है. युवाओं को रोजगार नहीं मिलने से पलायन बढ़ेगा.
सरकार को युवाओं के दर्द के विषय में सोचना चाहिए. क्योंकि बस्तर में युवा काफी परेशान हैं. अपनी परेशानियों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन सरकार को युवाओं का आंदोलन नहीं दिख रहा है. बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ाने की बातें गलत है. 10 दिनों से मांग जारी है लेकिन सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है. इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलन नहीं करने से सरकार मांग को कभी पूरा नहीं करेगी- कशिश जॉन, अभ्यर्थी
आज के आंदोलन में 3 दिनों के भीतर मांग पूरी करने की बात कही गई है. यदि तीन दिनों में मांग पूरी नहीं होगी तो बस्तर के युवा उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे-मोतीराम कश्यप,अभ्यर्थी
बस्तरिया राज मोर्चा के द्वारा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है. जिसे आगे बढ़ा दिया जाएगा. आज के आंदोलन चक्काजाम के लिए किसी को अनुमति नहीं दी गई थी- मनीष वर्मा, एसडीएम, जगदलपुर
बस्तर में रोजगार की समस्या को लेकर युवाओं ने आंदोलन किया है. युवा बस्तर फाइटर्स में भर्ती के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. अब देखना होगा कि सरकार इस ओर क्या ध्यान देती है.