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होमगार्ड और चौकीदार पदों पर बहाली की मांग को लेकर युवा पहुंचे डीसी कार्यालय, किया जोरदार प्रदर्शन

होमगार्ड और चौकीदार पदों की मांग को लेकर प्रदर्शन ( Etv Bharat )

बोकारोः जिले में रिक्त होमगार्ड और चौकीदार पदों पर बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में युवा डीसी कार्यालय पहुंचे. युवाओं ने मुख्य द्वार पर धरना देते हुए नारेबाजी की. आंदोलन को समर्थन देने डुमरी विधायक जयराम महतो भी धरनास्थल पहुंचे और युवाओं के साथ जमीन पर बैठकर उनकी मांगों का समर्थन किया.

विधानसभा में मामला उठाया जाएगाः विधायक जयराम महतो

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वर्ष 2023 की होमगार्ड बहाली में दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी, जबकि बोकारो के ही स्थानीय युवा वंचित रह गए. विधायक जयराम महतो ने मौके से ही डीसी से फोन पर बात करते हुए रिक्त पदों पर जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की. जयराम महतो ने कहा कि अगर यह बहाली निकल जाती है तो युवाओं के लिए संजीवनी का काम करेगी. उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन अपने स्तर से इस पर कॉल नहीं करती है तो विधानसभा में इसको लेकर सवाल उठाया जाएगा.

प्रदर्शनकारियों और डुमरी विधायक जयराम महतो का बयान (Etv Bharat)

2023 में बाहर के लोगों को बहाल किया गयाः युवा