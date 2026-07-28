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होमगार्ड और चौकीदार पदों पर बहाली की मांग को लेकर युवा पहुंचे डीसी कार्यालय, किया जोरदार प्रदर्शन

मंगलवार को बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी बोकारो में DC ऑफिस पहुंचे और नारे लगाए. डुमरी MLA जयराम महतो भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे.

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होमगार्ड और चौकीदार पदों की मांग को लेकर प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 5:50 PM IST

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बोकारोः जिले में रिक्त होमगार्ड और चौकीदार पदों पर बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में युवा डीसी कार्यालय पहुंचे. युवाओं ने मुख्य द्वार पर धरना देते हुए नारेबाजी की. आंदोलन को समर्थन देने डुमरी विधायक जयराम महतो भी धरनास्थल पहुंचे और युवाओं के साथ जमीन पर बैठकर उनकी मांगों का समर्थन किया.

विधानसभा में मामला उठाया जाएगाः विधायक जयराम महतो

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वर्ष 2023 की होमगार्ड बहाली में दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी, जबकि बोकारो के ही स्थानीय युवा वंचित रह गए. विधायक जयराम महतो ने मौके से ही डीसी से फोन पर बात करते हुए रिक्त पदों पर जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की. जयराम महतो ने कहा कि अगर यह बहाली निकल जाती है तो युवाओं के लिए संजीवनी का काम करेगी. उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन अपने स्तर से इस पर कॉल नहीं करती है तो विधानसभा में इसको लेकर सवाल उठाया जाएगा.

प्रदर्शनकारियों और डुमरी विधायक जयराम महतो का बयान (Etv Bharat)

2023 में बाहर के लोगों को बहाल किया गयाः युवा

ग्रामीण क्षेत्र से आई लड़कियों ने कहा कि हम लोगों के लिए काफी कठिन समय है. पढ़ाई करने के बाद नियोजन नहीं मिल रहा है. ऐसे में घर वाले शादी कर देने की बात कह रहे हैं. प्रदर्शन करने आए युवाओं ने कहा कि बाहर के लोगों को 2023 में बहाल कर दिया गया. हमारी एक ही मांग है कि स्थानीय को भी जल्द नौकरी मिले.

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