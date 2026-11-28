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दंतेवाड़ा में NMDC के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, रोजगार के लिए खोला मोर्चा, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात

दंतेवाड़ा में NMDC के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा के बैलाडीला में स्थानीय युवा रोजगार की मांग को लेकर लामबंद हैं. युवाओं का आरोप है कि दंतेवाड़ा के पहाड़ देश को लोहा देते हैं,जिससे देश का विकास हो रहा है.लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो स्थानीय युवाओं को निराशा मिलती है. इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय युवा बेरोजगार संघ ने NMDC के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अपनाया है.



भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं देने का आरोप

स्थानीय बेरोजगार युवाओं का कहना है कि NMDC की बचेली एवं किरंदुल परियोजनाओं में भर्ती प्रक्रिया के दौरान स्थानीय युवाओं को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही है. उनका सवाल है कि जब जिले के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन यहीं हो रहा है और इनसे देश को आर्थिक लाभ मिल रहा है, तो यहां के युवाओं को रोजगार के अवसरों में उचित भागीदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए.





आंदोलनकारियों ने कहा मांग है जायज