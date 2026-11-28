दंतेवाड़ा में NMDC के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, रोजगार के लिए खोला मोर्चा, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात
दंतेवाड़ा स्थानीय युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले NMDC के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरु किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 2:10 PM IST
दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा के बैलाडीला में स्थानीय युवा रोजगार की मांग को लेकर लामबंद हैं. युवाओं का आरोप है कि दंतेवाड़ा के पहाड़ देश को लोहा देते हैं,जिससे देश का विकास हो रहा है.लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो स्थानीय युवाओं को निराशा मिलती है. इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय युवा बेरोजगार संघ ने NMDC के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता अपनाया है.
भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं देने का आरोप
स्थानीय बेरोजगार युवाओं का कहना है कि NMDC की बचेली एवं किरंदुल परियोजनाओं में भर्ती प्रक्रिया के दौरान स्थानीय युवाओं को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही है. उनका सवाल है कि जब जिले के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन यहीं हो रहा है और इनसे देश को आर्थिक लाभ मिल रहा है, तो यहां के युवाओं को रोजगार के अवसरों में उचित भागीदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए.
आंदोलनकारियों ने कहा मांग है जायज
आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांग किसी तरह की खैरात या विशेष कृपा की नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार में उचित अवसर और प्राथमिकता देने की है. उनका कहना है कि वे भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपने ही जिले के संसाधनों से जुड़े रोजगार में अपना जायज हक मांग रहे हैं.युवाओं का कहना है कि NMDC एक सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनी है.ऐसे में स्थानीय क्षेत्र के विकास, रोजगार सृजन और प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी उससे अपेक्षित है.रोजगार की मांग उठाना कोई अपराध नहीं है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना और अधिकारों के लिए आवाज उठाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है.
हम भीख नहीं मांग रहे, अपने हक की मांग कर रहे हैं.हमारी धरती के खनिज से देश को लाभ मिल रहा है, तो हमारे जिले के युवाओं को भी रोजगार में उचित अधिकार मिलना चाहिए- रवि नाग,स्थानीय
आंदोलन को दबाने के लिए दबाव बनाने का आरोप
आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को कमजोर करने के लिए कर्मचारियों, मजदूरों और ठेकेदारों पर कथित रूप से दबाव बनाया जा रहा है. उनका दावा है कि आंदोलन का समर्थन करने वालों को ठेका समाप्त करने, भुगतान रोकने और नौकरी से हटाने जैसी चेतावनियां दी जा रही हैं. हालांकि, इन आरोपों पर NMDC प्रबंधन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है.
किन प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन
स्थानीय युवा बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब तक स्थानीय युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर ठोस पहल नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
पुलिस ने सुरक्षा के लिए किए पुख्ता इंतजाम
जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. पांच गेट पर बेरिकेड्स लगाए गए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस और डीआरजी महिला फाइटर के जवानों को तैनात किया गया है ताकि अप्रिय स्थिति ना बने.
रोजगार की मांग पर हाहाकार
बैलाडीला के युवाओं का आंदोलन रोजगार की मांग को लेकर है. अब सवाल ये है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली बैलाडीला की खदानों के बीच बसे दंतेवाड़ा के युवाओं को रोजगार के लिए आखिर कब तक संघर्ष करना पड़ेगा.
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