सॉरी पापा...अब और नहीं पढ़ पाऊंगा; कंपीटिशन की तैयारी कर रहे छात्र ने किया सुसाइड

कर्नलगंज के इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान कुलदीप विश्वकर्मा (25) हमीरपुर का रहने वाला था.

कंपीटिशन की तैयारी कर रहे छात्र ने किया सुसाइड.
कंपीटिशन की तैयारी कर रहे छात्र ने किया सुसाइड. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज: कर्नलगंज थाना क्षेत्र में रहकर कंपीटिशन की तैयारी करने वाले छात्र ने आत्महत्या कर ली है. सुबह दरवाजा न खोलने पर जब पड़ोसियों ने कमरे में झांककर देखा तो छात्र का शव फंदे से लटका मिला. इसके बाद मकान मालिक को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को जानकारी दे दी है.

कर्नलगंज के इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान कुलदीप विश्वकर्मा (25) पुत्र सुरेंद्र नाथ मूल निवासी थाना क्षेत्र मुस्कुरा, जिला हमीरपुर के तौर पर हुई है. पुलिस जांच के दौरान मृतक के मोबाइल से करीब एक मिनट का वीडियो मिला है.

वीडियो में कुलदीप ने दुख जताते हुए अपनी बातें कही हैं. कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. फिलहाल, पुलिस वीडियो फैक्ट सहित हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है. परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है.

सॉरी पापा...अब नहीं पढ़ पाऊंगा: पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक कुलदीप के मोबाइल फोन से जो वीडियो मिला है, उसमें वह कह रहा है कि सॉरी पापा... अब मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा. यह कहते हुए उसने अपने पिता से माफी भी मांगी है.

कुलदीप पिछले एक साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. वह कर्नलगंज में किराये का कमरा लेकर रहता था. पड़ोसियों ने बताया कि सुबह काफी देर से वह दरवाजा नहीं खोल रहा था, तब शक हुआ और खिड़की से झांकने पर सुसाइड की जानकारी मिली.

संपादक की पसंद

