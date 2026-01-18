ETV Bharat / state

सॉरी पापा...अब और नहीं पढ़ पाऊंगा; कंपीटिशन की तैयारी कर रहे छात्र ने किया सुसाइड

कंपीटिशन की तैयारी कर रहे छात्र ने किया सुसाइड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: कर्नलगंज थाना क्षेत्र में रहकर कंपीटिशन की तैयारी करने वाले छात्र ने आत्महत्या कर ली है. सुबह दरवाजा न खोलने पर जब पड़ोसियों ने कमरे में झांककर देखा तो छात्र का शव फंदे से लटका मिला. इसके बाद मकान मालिक को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को जानकारी दे दी है.

कर्नलगंज के इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान कुलदीप विश्वकर्मा (25) पुत्र सुरेंद्र नाथ मूल निवासी थाना क्षेत्र मुस्कुरा, जिला हमीरपुर के तौर पर हुई है. पुलिस जांच के दौरान मृतक के मोबाइल से करीब एक मिनट का वीडियो मिला है.

वीडियो में कुलदीप ने दुख जताते हुए अपनी बातें कही हैं. कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. फिलहाल, पुलिस वीडियो फैक्ट सहित हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है. परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है.