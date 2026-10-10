आपदा से त्रस्त युवाओं को नई उम्मीद दे रहा 'अपना पुस्तकालय', त्रासदी पीछे छोड़ थामा किताबों का हाथ
'अपना पुस्तकालय' बना युवाओं का सहारा, घर-द्वार के नजदीक मिल रही कम खर्च में अध्ययन सामग्री और आधुनिक सुविधाएं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 1:53 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 3:02 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ सालों से मानसून कहर बनकर बरस रहा है. साल 2025 में आई प्राकृतिक आपदा ने मंडी जिले की सराज घाटी में भारी तबाही मचाई. कई परिवारों ने मुश्किल दौर देखा और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था. कई घर पूरी तरह तबाह हो गए, कई परिवारों से उनका सहारा और आशियाने छिन गए. कई लोग इस आपदा में काल का ग्रास बन गए. 2025 के मानसून ने सराज को कभी न भूलने वाले जख्म दिए हैं. हालांकि, इस त्रासदी के बाद सराज के युवाओं ने हार नहीं मानी.
अपना पुस्तकालय अभियान की अहम भूमिका
आपदा के जख्मों को पीछे छोड़ अब युवा अपने भविष्य को संवारने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के लिए पूरी मेहनत से जुट गए हैं. युवाओं के इस संकल्प को मजबूती देने में 'अपना पुस्तकालय अभियान' अहम भूमिका निभा रहा है. प्रदेश सरकार की पहल और जिला प्रशासन के प्रयासों से शुरू किए गए इस अभियान के तहत सराज के युवाओं को घर-द्वार के नजदीक बेहतर पठन-पाठन सामग्री के साथ अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया जा रहा है. थुनाग स्थित लघु सचिवालय में 1 अगस्त 2026 से शुरू हुआ 'अपना पुस्तकालय सराज' क्षेत्र के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है.
"पहले मैं घर पर ही पढ़ाई करती थी, लेकिन वहां पढ़ाई के लिए जरूरी माहौल नहीं मिल पाता था. पुस्तकालय का शांत वातावरण पढ़ाई के लिए काफी बेहतर है. इसके अलावा बाहर अध्ययन करने के लिए ओपन कैफे की सुविधा भी दी गई है." - कविता ठाकुर, छात्रा
20 युवा कर रहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी
अब तक 'अपना पुस्तकालय सराज' में करीब 56 युवा सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा युवा नियमित रूप से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. पुस्तकालय में शांत एवं अध्ययन के अनुकूल वातावरण के साथ वाई-फाई, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंट आउट और बैठने की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध है. पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित करीब 600 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जबकि करीब 200 पुस्तकें स्थानीय लोगों द्वारा दान की गई हैं. इससे युवाओं को महंगी अध्ययन सामग्री खरीदने या दूर स्थित पुस्तकालयों का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ रही है.
निजी पुस्तकालय से कम खर्च में बेहतर सुविधा
पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे विजय ठाकुर ने बताया कि सराज में 'अपना पुस्तकालय' खुलने से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी सुविधा मिली है. यहां परीक्षाओं से संबंधित उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं. उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की अपील की है.
ग्रामीण बेटियों के लिए बना वरदान
'अपना पुस्तकालय सराज' ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो रहा है. यहां अध्ययन कर रही उर्मिला चौहान, कविता ठाकुर, सरिता ठाकुर और नीलम ठाकुर ने बताया कि पुस्तकालय का वातावरण पढ़ाई के लिए बेहद अनुकूल है. उन्होंने सराज के विद्यार्थियों और युवाओं से इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाने और आगे बढ़ने का आग्रह किया.
"पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुझे निजी पुस्तकालय जाना पड़ता था. जहां करीब 900 रुपए प्रतिमाह शुल्क देना पड़ता था. अब सराज में 'अपना पुस्तकालय' शुरू होने से मात्र 250 रुपए वार्षिक शुल्क में अध्ययन की बेहतर सुविधा मिल रही है. इस पहल के लिए प्रदेश सरकार का आभार है." - सरिता ठाकुर, छात्रा
UGC-NET की तैयारी में नीलम को मिला सहारा
वहीं, थुनाग के खलवाड़ की नीलम ठाकुर इन दिनों UGC-NET की तैयारी कर रही है. पहले वह जिला पुस्तकालय में पढ़ाई करती थी, लेकिन दूरी और अन्य व्यवधानों के कारण उसे परेशानी होती थी. अब 'अपना पुस्तकालय सराज' में बेहतर अध्ययन स्थान, उपयोगी पुस्तकें, इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा मिल रही है. नीलम ने बताया कि यहां पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ-साथ प्रिंटआउट की सुविधा भी उपलब्ध है. उन्होंने पुस्तकालय में उपलब्ध अध्ययन सामग्री और सुविधाओं की सराहना करते हुए प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और एसडीएम थुनाग का आभार जताया
इतनी लागत से तैयार हुआ पुस्तकालय
एसडीएम थुनाग संजीत शर्मा ने बताया कि 'अपना पुस्तकालय सराज' की स्थापना पर करीब 13.75 लाख रुपए की लागत आई है. पुस्तकालय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और अवकाश के दिनों में भी इसकी सुविधा उपलब्ध रहती है. पाठकों को पुस्तकें दो सप्ताह के अध्ययन हेतु जारी करने की व्यवस्था भी की गई है. प्रदेश सरकार और डीसी मंडी अपूर्व देवगन के मार्गदर्शन में करसोग से शुरू हुई पुस्तकालय की पहल अब अभियान का रूप ले चुकी है.
"सराज में इसकी शुरुआत से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए घर के नजदीक बेहतर संसाधन उपलब्ध हुए हैं. पुस्तकालय का उद्देश्य केवल युवाओं को किताबें उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर वातावरण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उनके सपनों को नई दिशा देना है." - संजीत शर्मा, एसडीएम थुनाग
सराज में 'अपना पुस्तकालय' अब महज एक स्व-अध्ययन केंद्र नहीं रह गया है. यह उन युवाओं के लिए उम्मीद, मेहनत और सफलता का नया ठिकाना बनता जा रहा है, जो आपदा की मुश्किलों को पीछे छोड़ अपने भविष्य की नई कहानी लिखने में जुटे हैं.