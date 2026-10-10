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आपदा से त्रस्त युवाओं को नई उम्मीद दे रहा 'अपना पुस्तकालय', त्रासदी पीछे छोड़ थामा किताबों का हाथ

युवाओं के सपनों को पंख दे रहा 'अपना पुस्तकालय' ( ETV Bharat )

मंडी: हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ सालों से मानसून कहर बनकर बरस रहा है. साल 2025 में आई प्राकृतिक आपदा ने मंडी जिले की सराज घाटी में भारी तबाही मचाई. कई परिवारों ने मुश्किल दौर देखा और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था. कई घर पूरी तरह तबाह हो गए, कई परिवारों से उनका सहारा और आशियाने छिन गए. कई लोग इस आपदा में काल का ग्रास बन गए. 2025 के मानसून ने सराज को कभी न भूलने वाले जख्म दिए हैं. हालांकि, इस त्रासदी के बाद सराज के युवाओं ने हार नहीं मानी.

अपना पुस्तकालय अभियान की अहम भूमिका

आपदा के जख्मों को पीछे छोड़ अब युवा अपने भविष्य को संवारने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के लिए पूरी मेहनत से जुट गए हैं. युवाओं के इस संकल्प को मजबूती देने में 'अपना पुस्तकालय अभियान' अहम भूमिका निभा रहा है. प्रदेश सरकार की पहल और जिला प्रशासन के प्रयासों से शुरू किए गए इस अभियान के तहत सराज के युवाओं को घर-द्वार के नजदीक बेहतर पठन-पाठन सामग्री के साथ अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया जा रहा है. थुनाग स्थित लघु सचिवालय में 1 अगस्त 2026 से शुरू हुआ 'अपना पुस्तकालय सराज' क्षेत्र के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है. "पहले मैं घर पर ही पढ़ाई करती थी, लेकिन वहां पढ़ाई के लिए जरूरी माहौल नहीं मिल पाता था. पुस्तकालय का शांत वातावरण पढ़ाई के लिए काफी बेहतर है. इसके अलावा बाहर अध्ययन करने के लिए ओपन कैफे की सुविधा भी दी गई है." - कविता ठाकुर, छात्रा निजी पुस्तकालय से कम खर्च में बेहतर सुविधा (ETV Bharat) 20 युवा कर रहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब तक 'अपना पुस्तकालय सराज' में करीब 56 युवा सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा युवा नियमित रूप से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. पुस्तकालय में शांत एवं अध्ययन के अनुकूल वातावरण के साथ वाई-फाई, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंट आउट और बैठने की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध है. पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित करीब 600 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जबकि करीब 200 पुस्तकें स्थानीय लोगों द्वारा दान की गई हैं. इससे युवाओं को महंगी अध्ययन सामग्री खरीदने या दूर स्थित पुस्तकालयों का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. निजी पुस्तकालय से कम खर्च में बेहतर सुविधा पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे विजय ठाकुर ने बताया कि सराज में 'अपना पुस्तकालय' खुलने से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी सुविधा मिली है. यहां परीक्षाओं से संबंधित उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं. उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की अपील की है. ग्रामीण बेटियों के लिए बना वरदान