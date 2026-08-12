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'युवा शक्ति विकसित भारत और विकसित हरियाणा की बड़ी ताकत', पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले मुख्यमंत्री

पंचकूला में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस ( ETV Bharat )

पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर पंचकूला सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि "युवा केवल एक उम्र नहीं, बल्कि ऊर्जा, सामर्थ्य और संभावनाओं का अथाह सागर है. युवा केवल भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत हैं, जो विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी." मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान यह बातें कही. कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों को सम्मान: मुख्यमंत्री सैनी ने एचआईवी-एड्स जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि "यह अभियान आगामी 12 अक्टूबर तक प्रदेश भर में चलेगा." उन्होंने देश के 15 सुरक्षित जिलों की सूची में शामिल हरियाणा के कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों को सम्मानित करते हुए कहा कि एचआईवी के खिलाफ लड़ाई केवल विरोध से नहीं, बल्कि सही जानकारी, जागरूकता, अपनापन और संवेदनशीलता के माध्यम से जीती जा सकती है. उन्होंने कहा कि एचआईवी के साथ जीवन जी रहे व्यक्ति से दूरी बनाना अज्ञानता है. हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार व्यक्ति से नहीं. उन्होंने समाज से आह्वान किया कि चुप्पी, कलंक और शर्म की तीन दीवारों को मिलकर गिराना होगा. प्रत्येक व्यक्ति कम से कम दस अन्य लोगों तक एचआईवी से बचाव और उपचार से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाए. इससे पहले मुख्यमंत्री ने एचआईवी-एड्स जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया. पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी (ETV Bharat) स्वस्थ युवा ही सपनों को दे सकता है उड़ान: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "युवाओं की आकांक्षाएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, उन्हें पूरा करने के लिए स्वस्थ और सक्षम शरीर आवश्यक है. अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, समान अवसर और सुरक्षित भविष्य की आकांक्षा रखने वाले युवाओं को सबसे पहले अपना शरीर स्वस्थ रखना होगा." उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि जिस हाथ में हुनर होना चाहिए, उसमें नशे की सुई नहीं होनी चाहिए और जिन आंखों में जीवन की चमक होनी चाहिए, उनमें नशे का अंधेरा नहीं होना चाहिए. स्वस्थ शरीर और अनुशासित चरित्र ही मजबूत भविष्य की नींव है." गांव का युवा भी आधुनिक कौशल सीखे: सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का युवा तेज गति से आगे बढ़ रहा है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में दुनिया तेजी से बदल रही है." हरियाणा को इस बदलाव में सबसे आगे रहना है." उन्होंने कहा कि "सरकार का प्रयास है कि गांव का युवा भी शहर के युवा की तरह आधुनिक तकनीक और कौशल सीख सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आईटीआई संस्थाओं को करीब तीन हजार करोड़ रुपये की लागत से उन्नत किया जा रहा है. उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच एमओयू साइन करके मजबूत साझेदारी स्थापित की जा रही है, ताकि युवाओं को वही कौशल मिले, जिसकी उद्योगों को वास्तविक आवश्यकता है." मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास का उद्देश्य केवल प्रमाण-पत्र देना नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रशिक्षित युवा के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है.



नौकरी देने वाले बनने की ओर बढ़ें युवा: मुख्यमंत्री ने कहा कि "हरियाणा में युवाओं की सोच में बदलाव लाना सरकार की प्राथमिकता है. युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें. रोजगार तलाशने के साथ-साथ रोजगार पैदा करने के अवसरों की खोज करें." उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े 11 वर्षों में हरियाणा में बिना खर्ची-बिना पर्ची दो लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं. सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत युवाओं के भविष्य को कानूनी सुरक्षा देने की दिशा में भी कदम उठाए हैं. विदेश सहयोग विभाग की स्थापना: सीएम ने कहा कि "विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को बिचौलियों की ठगी से बचाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाया गया है और हरियाणा विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की गई है. विदेशों से प्राप्त रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं का यहीं साक्षात्कार लेकर उन्हें सुरक्षित एवं वैध माध्यम से विदेश भेजा जा रहा है और इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता." एमएसएमई युवा शक्ति की आर्थिक ताकत: मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे सपने बड़े उद्यमों में बदलते हैं और हुनर रोजगार में बदलता है. हरियाणा में 14 लाख से अधिक एमएसएमई कार्यरत हैं. इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार ने हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2026 लागू की है. इस नीति के तहत आगामी पांच वर्षों में 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश, 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करने और प्रदेश के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है.