गुरुग्राम में हैवानियत: लिव-इन पार्टनर ने त्रिपुरा की छात्रा के प्राइवेट पार्ट्स पर सैनिटाइजर डालकर लगाई आग, वीडियो भी बनाया

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में 19 साल की एक छात्रा के साथ क्रूरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि उसके लिव-इन पार्टनर शिवम ने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी और इसका वीडियो भी बनाया. ये मामला बादशाहपुर थाना इलाके का है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. केस में बीएनएस की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस ने बताया कि FIR 19 फरवरी 2026 की रात दर्ज की गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

ऑनलाइन ऐप से हुई थी दोनों की मुलाकात: पीड़िता मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली है और गुरुग्राम में सेक्टर-69 के एक पीजी में रहकर बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी. उसकी मुलाकात दिल्ली के नरेला निवासी शिवम से एक ऑनलाइन ऐप के जरिए हुई थी. सितंबर 2025 में दोनों की बातचीत शुरू हुई और बाद में मुलाकातें होने लगीं. पीड़िता का आरोप है कि शिवम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. कुछ समय बाद दोनों गुरुग्राम में साथ रहने लगे. इसी दौरान आरोपी उस पर शक करने लगा और उसके साथ मारपीट करने लगा.

मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप: पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 16 फरवरी 2026 को आरोपी ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की. आरोप है कि उसने स्टील की बोतल से उसके सिर पर हमला किया और सिर को दीवार और फर्नीचर से टकराया. इसके बाद उसे मिट्टी के बर्तन से मारा गया. पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर सैनिटाइजर डालकर आग लगाने की कोशिश की और उसके पैरों पर चाकू से हमला किया. आरोपी ने उसे धमकी भी दी कि वो उसे इतना घायल कर देगा कि वो कभी चल नहीं पाएगी.