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बिहार में फर्जी DTO गिरफ्तार, ट्रैक्टर चालकों से वसूली के दौरान भंडाफोड़

पूर्णिया में फर्जी डीटीओ बनकर अवैध वसूली कर रहे युवक को ट्रैक्टर चालकों ने पकड़ा, कुछ दिनों से कमर्शियल वाहनों को बना रहा था निशाना.

Fake DTO arrested in Purnea
पूर्णिया फर्जी डीटीओ गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 31, 2026 at 11:40 AM IST

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पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले से जालसाजी और अवैध वसूली का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक खुद को जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) और कभी परिवहन कार्यालय का बड़ा कर्मचारी बताकर सरेआम गाड़ियों से पैसे वसूल रहा था. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

सीमाई इलाके में चल रहा था खेल: यह पूरा मामला पूर्णिया के के नगर थाना और मधुबनी थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित भूटाहा मोड़ के पास का है. आरोपी युवक पिछले कई दिनों से इसी इलाके को अपना ठिकाना बनाकर वहां से गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों को निशाना बना रहा था. वह खुद को बड़ा अफसर बताकर धौंस जमाता था.

ओवरलोडिंग के नाम पर वसूली: एक चालक ने बताया कि ये युवक मुख्य रूप से ट्रैक्टरों को ही अपना शिकार बनाता था. वह चालकों को डराता था कि उनके ट्रैक्टर पर तय सीमा से ज्यादा माल (ओवरलोडिंग) लदा हुआ है. चालान काटने और गाड़ी सीज करने की धमकी देकर वह चालकों से मोटी रकम वसूल रहा था.

"कुछ दिनों से ये युवक हर रोज परेशान कर रहा था. ट्रैक्टर पर ओवरलोडिंग नहीं होने के बाद भी डराकर चालकों से पैसे वसूल रहा था. हम सभी चालकों ने मिलकर इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया."-ट्रैक्टर चालक

चालकों ने घेराबंदी कर पकड़ा (ETV Bharat)

इस वजह से ट्रैक्टर चालकों को हुआ शक: युवक का यह खेल तब खत्म हुआ जब करीब दो दर्जन ट्रैक्टर चालकों को उसकी हरकतों पर गहरा शक हुआ. चालकों ने आपस में बात की कि इतनी कम उम्र का युवक आखिर परिवहन विभाग का इतना बड़ा पदाधिकारी कैसे हो सकता है. सबसे बड़ा शक इस बात पर हुआ कि अगर वह जांच अधिकारी है, तो उसके साथ कोई पुलिस की टीम या सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं है.

चालकों ने घेराबंदी कर पकड़ा: इसी शक के आधार पर दर्जनों ट्रैक्टर चालकों ने एकजुट होकर भूटाहा मोड़ के पास जालसाज युवक को घेर लिया. चालकों ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो वह सही जवाब नहीं दे पाया. इसके बाद गुस्साए चालकों और स्थानीय लोगों ने मौके पर ही उसकी जमकर धुनाई कर दी और उसे बंधक बना लिया.

भीड़ से बचाने पहुंची पुलिस: घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंची. पुलिस ने आक्रोशित भीड़ के चंगुल से युवक को छुड़ाया और उसे तुरंत अपने कब्जे में लेकर थाने आ गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रूट पर अक्सर परिवहन विभाग की असली टीमें जांच चलाती हैं, जिसका फायदा उठाकर यह युवक फर्जीवाड़ा कर रहा था.

लिखित शिकायत का इंतजार: इस पूरे मामले पर मधुबनी थाना प्रभारी सुदीन राम ने बताया कि पकड़े गए युवक को थाने में रखकर कड़ी पूछताछ की जा रही है. उन्होंने साफ किया कि अभी तक इस मामले में ट्रैक्टर मालिकों या चालकों की तरफ से कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है. पुलिस को जैसे ही लिखित शिकायत प्राप्त होगी, आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"अभी पकड़े गए युवक को थाने लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है वही इस मामले में लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ट्रैक्टर मालिक या ट्रैक्टर चालक के द्वारा लिखित आवेदन देने के बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी."-सुदीन राम, थाना प्रभारी, मधुबनी

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