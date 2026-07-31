ETV Bharat / state

बिहार में फर्जी DTO गिरफ्तार, ट्रैक्टर चालकों से वसूली के दौरान भंडाफोड़

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले से जालसाजी और अवैध वसूली का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक खुद को जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) और कभी परिवहन कार्यालय का बड़ा कर्मचारी बताकर सरेआम गाड़ियों से पैसे वसूल रहा था. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

सीमाई इलाके में चल रहा था खेल: यह पूरा मामला पूर्णिया के के नगर थाना और मधुबनी थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित भूटाहा मोड़ के पास का है. आरोपी युवक पिछले कई दिनों से इसी इलाके को अपना ठिकाना बनाकर वहां से गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों को निशाना बना रहा था. वह खुद को बड़ा अफसर बताकर धौंस जमाता था.

ओवरलोडिंग के नाम पर वसूली: एक चालक ने बताया कि ये युवक मुख्य रूप से ट्रैक्टरों को ही अपना शिकार बनाता था. वह चालकों को डराता था कि उनके ट्रैक्टर पर तय सीमा से ज्यादा माल (ओवरलोडिंग) लदा हुआ है. चालान काटने और गाड़ी सीज करने की धमकी देकर वह चालकों से मोटी रकम वसूल रहा था.

"कुछ दिनों से ये युवक हर रोज परेशान कर रहा था. ट्रैक्टर पर ओवरलोडिंग नहीं होने के बाद भी डराकर चालकों से पैसे वसूल रहा था. हम सभी चालकों ने मिलकर इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया."-ट्रैक्टर चालक

चालकों ने घेराबंदी कर पकड़ा (ETV Bharat)

इस वजह से ट्रैक्टर चालकों को हुआ शक: युवक का यह खेल तब खत्म हुआ जब करीब दो दर्जन ट्रैक्टर चालकों को उसकी हरकतों पर गहरा शक हुआ. चालकों ने आपस में बात की कि इतनी कम उम्र का युवक आखिर परिवहन विभाग का इतना बड़ा पदाधिकारी कैसे हो सकता है. सबसे बड़ा शक इस बात पर हुआ कि अगर वह जांच अधिकारी है, तो उसके साथ कोई पुलिस की टीम या सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं है.