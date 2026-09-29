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बस्ती में युवाओ का अनोखा प्रदर्शन, हाईवे पर हवन कर सरकार से सड़क बनाने की मांग

गड्ढायुक्त सड़कों से नाराज स्थानीय लोगों और युवाओं ने विरोध दर्ज कराने का एक बेहद अनोखा तरीका अपनाया.

बस्ती में युवाओ का अनोखा प्रदर्शन
बस्ती में युवाओ का अनोखा प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 2:46 PM IST

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बस्ती: जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बने गड्ढों से परेशान युवाओं ने मंगलवार को एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. जर्जर सड़कों से तंग आकर प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीच बने गड्ढे को ही हवन कुंड बनाकर मंत्रोच्चार के साथ हवन शुरू कर दिया. जिसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई.

यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़े वन चौराहे का है, जहां ढिबरी चेरिटेबल ट्रस्ट नाम के एक संस्था के कुछ लोग, मंगलवार को हवन साम्रगी लेकर हाइवे पर बने गड्ढे के पास पहुंचे और बाकायदा एक ब्राह्मण और यजमान की तरह पूजा करने लगे, कुछ देर हाईवे पर हवन सामग्री सजाई गई, गड्ढे के अंदर आम की लकड़ी और घी डाली गई, संस्था के अध्यक्ष आशुतोष और अन्य लोगों ने आग लगाकर हवन शुरू किया और परिवहन मंत्री, मोदी सरकार से जल्द हाईवे बनाने की मांग की.

गड्ढायुक्त सड़कों से नाराज लोगों ने किया हवन (Photo Credit: ETV Bharat)
गौरतलब है कि बस्ती के नेशनल हाईवे का हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से करीब 400 करोड़ रुपये खर्च कर जीर्णोधार किया गया था, जो पर एक ही बरसात में गड्ढों की भरमार हो गई, इससे दुर्घटनाएं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है.
बीच हाइवे पर हवन
बीच हाइवे पर हवन (Photo Credit: ETV Bharat)

सरयू पुल से लेकर संतकबीरनगर की सीमा तक करीब 73 किलोमीटर का बस्ती नेशनल हाईवे से 27 महत्वपूर्ण सड़कें निकलती हैं, जो बिहार से लेकर कई राज्यों के साथ नेपाल तक को जोड़ता है, संस्था के अध्यक्ष आशुतोष ने बताया कि सरकार के कान बंद हैं, इसलिए हवन रूपी प्रदर्शन से वे उन्हें जगाने आए हैं, ताकि उन्हें भी आम लोगों के दर्द का अहसास हो सके, उन्होंने कहा कि सड़कों में गड्ढे हो गए, लेकिन नेशनल हाईवे ऑथोरिटी की तरफ से इसकी अब तक किसी ने सूध नही ली.

ये भी पढ़ें: सड़क न बनने से नाराज लोगों ने स्कूटी में आग लगाकर किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

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