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भराड़ीसैंण की ठंडी आबोहवा में अग्निवीर भर्ती की तैयारी, लिखित परीक्षा पास की, अब फिजिकल की बारी

भराड़ीसैंण की ठंड में पसीना बहा रहे युवा: भारतीय सेना में शामिल हो देश सेवा का जुनून लिए युवाओं की कठोर दिनचर्या सुबह साढ़े चार बजे शुरू हो जाती है. सुबह की 6 किलोमीटर की दौड़ से पहले शरीर को तैयार करने के लिए आवश्यक व्यायाम के बीच युवाओं का शोर खुब सुनाई दे रहा है. जिससे अमूमन सुनसान रहने वाले भराड़ीसैंण बाजार में भी रौनक बनी हुई है. इससे यहां के व्यापारियों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है.

अग्निवीर भर्ती के लिए फिजिकल की तैयारी: युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए 14 अगस्त को सेंटर कमांडेंट लैंसडाउन ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी भी भराड़ीसैंण पंहुच रहे हैं. कर्नल अजय कोठियाल द्वारा स्थापित यूथ फाउंडेशन द्वारा यहां शुरू किये गये भर्ती तैयारी शिविर में सप्ताह भर में ही युवाओं की संख्या 80 पार पहुंच गई है.

गैरसैंण: अग्निवीर भर्ती में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की तैयारी को लेकर आजकल उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण की ठंडी आबोहवा के बीच जमकर पसीना बहा रहे हैं. बांज और बुरांश के जंगलों से घिरे ओर खामोशी से कोहरे की चादर में लिपटे रहने वाला भराड़ीसैंण आजकल युवाओं जोश भरे शोर से गुंज रहा है. भराड़ीसैंण में निर्माणाधीन हेलीपैड के समीप पुलिस लाइन की खाली पड़ी बैरकें आजकल युवाओं का ठिकाना बनी हुई हैं. इससे भराड़ीसैंण बाजार में भी चहल पहल बनी हुई है.

अग्निवीर भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तैयारी (ETV Bharat)

सुबह साढ़े चार बजे से रात साढ़े 9 बजे तक ट्रेनिंग: सेना से सेवानिवृत प्रशिक्षकों के सख्त अनुशासन में जरूरी शारीरिक अभ्यास करवाए जाते हैं. वहीं सेना के अनुशासन के अनुरूप तय समय पर नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात के खाने के बाद साढ़े नौ बजे तक सोने की सीटी बज जाती है. दोपहर बाद युवाओं को विभिन्न खेलों के माध्यम से शारीरिक व मानसिक रूप से भी तरोताजा रखा जाता है.

लिखित परीक्षा पास करने वाले युवाओं को फिजिकल के लिए तैयार किया जा रहा है (ETV Bharat)

राज्य भर से आए हैं लिखित परीक्षा पास करने वाले युवा: शिविर में जहां अधिकांश युवा जनपद चमोली के विभिन्न विकासखंडों से आए हुए हैं, तो वहीं यूथ फाउंडेशन के अनुशासन को देख नजदीकी अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और पौड़ी जनपदों के युवा भी शिविर में पंहुचे हैं. खाली वक्त में युवा पढ़ाई कर सेना की विभिन्न चयन परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं.

यूथ फाउंडेशन ने भराड़ीसैंण में कैंप लगाया है (ETV Bharat)

हर फिजिकल टेस्ट की करवाई जा रही ट्रेनिंग: शारीरिक प्रशिक्षक लांस नायक जीत सिंह व सूबेदार प्रकाश सिंह रावत ने बताया कि दौड़ के लिए सारकोट की चढ़ाई वाली सड़क पर युवाओं का दमखम बढ़ाया जा रहा है. वहीं भराड़ीसैंण-दिवालीखाल सड़क पर दौड़ की गति बढ़ाने का अभ्यास कराया जाता है. इस दौरान पुशअप, जंप, स्ट्रेचिंग ,फ्लेंक, स्ट्रैन्थनिंग जैसे जरूरी अभ्यास भी करवाए जा रहे हैं.

भराड़ीसैंण की ठंडी आबोहवा में चल रही फिजिकल के लिए ट्रेनिंग (ETV Bharat)

मेडिकली फिट बनाने की भी चल रही कवायद: युवाओं के मेडिकल तैयारी को लेकर भी शारीरिक नापजोख को मापने के साथ ही मेडिकल से जुड़ी अन्य जरूरी तैयारी भी शामिल होती है. इस दौरान युवाओं में शारीरिक और मेडिकल परीक्षण को लेकर आने वाली कमियों को अभ्यास के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि युवा पूरी तरह फिट होकर शारीरिक परीक्षा के लिए तैयार हो सकें.

रिटायर्ड फौजी युवाओं को कर रहे ट्रेन (ETV Bharat)

14 अगस्त को आएंगे ब्रिगेडियर साहब: यूथ फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर चौधरी विक्रम सिंह ने बताया कि भराड़ीसैंण में पुलिस विभाग के सुव्यवस्थित बैरकों में लगभग डेढ़ सौ युवाओं के लिए रहने खाने की पर्याप्त व्यवस्था है. उन्होंने बताया कि लैंसडाउन से सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी युवाओं का उत्साह बढ़ाने 14 अगस्त को भराड़ीसैंण आएंगे.

14 अगस्त को सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी युवाओं का उत्साह बढ़ाने आएंगे (ETV Bharat)

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