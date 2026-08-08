दिल्ली विधानसभा में युवा संपर्क कार्यक्रम: ब्रिक्स और नागपुर के छात्रों ने किया ऐतिहासिक भवन का दौरा
छात्रों ने विधानसभा के इतिहास पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी देखी, जिसे प्रसिद्ध अभिनेता पद्म भूषण अनुपम खेर ने अपनी आवाज दी है.
Published : August 8, 2026 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली: ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 'यूथ लीडरशिप डायलॉग 3.0' के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और डीपीएस लावा, नागपुर की 'छात्र संसद' के विद्यार्थियों ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा भवन का दौरा कर विधायी और संसदीय प्रक्रियाओं को करीब से समझा. यह आयोजन वैश्विक युवा नेतृत्व और देश के छात्र प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से जोड़ने का एक अनूठा माध्यम बना.
ब्रिक्स यूथ लीडरशिप डायलॉग 3.0 के प्रतिनिधिमंडल में भारत समेत विभिन्न ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस देशों के युवा पेशेवर, शोधकर्ता और उभरते नेतृत्वकर्ता शामिल थे. विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने इन युवाओं के साथ शासन व्यवस्था, सार्वजनिक नीति, उद्यमिता और वैश्विक सहयोग जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की. छात्रों को संबोधित करते हुए विजेन्द्र गुप्ता ने कहा, “लोकतंत्र और सुशासन सर्वमान्य मूल्य हैं, जो तभी सशक्त होते हैं जब विभिन्न देशों के युवा सीमाओं के पार संवाद करते हैं. युवाओं को सार्वजनिक नीति और कूटनीतिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है.”
छात्र संसद के बच्चों ने सीखी विधायी कार्यप्रणाली
दूसरे सत्र में डीपीएस लावा, नागपुर के छात्र संसद के विद्यार्थियों ने विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया. युवा सांसदों ने यह प्रत्यक्ष रूप से जाना कि संसद और विधानसभाओं में विधेयकों पर किस तरह चर्चा होती है, कानून कैसे बनाए जाते हैं और कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे तय की जाती है. इस सत्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों में नागरिक चेतना जगाना था.
Today, participants of the BRICS Chamber of Commerce & Industry Youth Leadership Dialogue 3.0, an international leadership programme, visited the Delhi Legislative Assembly.— Delhi Assembly (@DelhiAssembly) August 8, 2026
On this occasion, the participants had the opportunity to interact with Hon’ble Speaker Shri… pic.twitter.com/Dioe2R0eWu
ऐतिहासिक इमारत और विरासत से रूबरू हुए युवा
प्रतिनिधिमंडलों को ऐतिहासिक विधानसभा सदन का विशेष निर्देशित भ्रमण कराया गया. वर्ष 1912 में निर्मित यह ऐतिहासिक भवन कभी केंद्रीय विधान सभा का संचालन केंद्र हुआ करता था. यह भवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम और विधायी इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है. आगंतुकों को देश के अग्रणी सांसदों, विशेष रूप से विठ्ठलभाई पटेल की संस्थागत विरासत और वर्ष 1993 में दिल्ली विधानसभा के पुनर्गठन के बाद की यात्रा से भी अवगत कराया गया.
इस दौरान छात्रों ने विधानसभा के इतिहास पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी देखी, जिसे प्रसिद्ध अभिनेता पद्म भूषण अनुपम खेर ने अपनी आवाज दी है. साथ ही, विधानसभा की ऐतिहासिक यात्रा पर केंद्रित कॉफी-टेबल बुक ‘एक शताब्दी यात्रा’ के बारे में भी जानकारी दी गई.
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